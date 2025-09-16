У вівторок, 16 вересня, перший заступник міністра оборони Білорусі Павло Муравейко заявив, що на спільних із Росією військових навчаннях "Захід-2025" відпрацювали всі поставлені завдання. Зокрема, розгортання ракетного комплексу "Орешник".

Зі свого боку Олександр Лукашенко додав, що країни "не планують нікому погрожувати". Білоруських посадовців цитують пропагандистські ЗМІ та Sky News, передає 24 Канал.

Що відомо про навчання "Захід-2025"?

Білоруські військові похвалилися перейняттям бойового досвіду в російських колег. На навчаннях "Захід-2025" вони відпрацьовували застосування та протидію безпілотникам, а також вивчали форми і способи дій при штурмі населених пунктів і зачистці місцевості.

Серед знакових заходів можу відзначити планування та розгляд застосування нестратегічної ядерної зброї, оцінку та розгортання ракетного рухомого комплексу "Орешник",

– зауважив Муравейко.

Натомість Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь та Росія "не планують нікому погрожувати" після завершення 5-денних військових навчань.

Вони (Захід – 24 Канал) теж це знають, ми цього не приховуємо. Від стрільби зі звичайної стрілецької зброї до ядерних боєголовок… Але ми абсолютно не плануємо цим нікому погрожувати,

– переконує білоруський президент.

Нагадаємо, навчання "Захід-2025" викликали викликали занепокоєння у деяких сусідніх країнах і міжнародну стурбованість, оскільки збіглися з порушеннями повітряного простору Польщі та Румунії російськими безпілотниками.

