Путін – головний тригер розколу Росії: що запустить процес від'єднання територій

Все частіше і все більше точиться розмов про майбутній розкол Росії і те, хто забере владу після Путіна. Неймовірно, але сам російський диктатор і є своєрідним тригером до розпаду "великої держави".

Про це 24 Каналу зазначив кандидат політичних наук, експерт з Центральної та Східної Європи Іван Преображенський. Наразі серед так званих опозиційних до Путіна сил може йти підготовка ймовірних сценаріїв та ресурсів.

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Підготовка до розколу

Останній час в Росії значну роль відіграють приватні військові компанії. Мовиться не лише про вагнерівців, але й тих, що діють при великих компаніях так званих олігархів.

"Не знаю як вони продавили через Путіна створення ПВК на рівні регіонів. Таким чином російські губернатори отримують таку суб'єктність, якої у них не було з 2000-х років. Ми бачимо що ПВК продовжують посилюватися біля великих компаній", – зазначив політичний експерт.

Іван Преображенський про майбутній розкол Росії: дивитись відео

Він додав, що важко наразі судити і про потужності загонів Пригожина, щоб вони могли повторно піти на Москву. Утім, ймовірно, свою підготовку проводять.

"Заколот Пригожина показав, що боротьба за владу в Росії проходитиме на силовому рівні", – припустив Преображенський.

Ну а своєрідним тригером до цього може стати сам Владімір Путін. З одного боку він розуміє усі ризики, з іншого – його переконали у зворотному.

Він не вірить в здатність людей приймати рішення і в даному випадку недооцінює масштаб проблеми. По їхнім діям видно, як вони закладають бомбу в "єдинство" Росії. Головним тригером потенційного розколу виступає Путін. Він докладає максимум зусиль, щоб коли впав його режим, пішло й розсипання територій,

– додав політичний експерт.

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