Про це 24 Каналу сказав керівник аналітичного центру "Вежа" Валерій Клочок. Протягом півтора року, з початку повномасштабного вторгнення, Путіну вдалося не просто втримати владу, а налагодити економіку, напрацювати економічні зв'язки з країнами південно-східної Азії, країнам третього світу.
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"Так званий "марш справедливості" Євгенія Пригожина дав диктатору можливість дещо переглянути свою внутрішню політику у частині збереження влади. Зокрема, переформатування Росгвардії у фактично другу армію означає, що він розуміє небезпеку і це стимулює його зміцнювати свою позицію", – прокоментував аналітик.
Наближена еліта підтримує режим
Сьогодні Владімір Путін здійснив чимало кроків, щоб убезпечити себе від будь-яких внутрішніх заколотів. Ймовірно, фінансові потоки могли перерозподілитися, але є прихильники Путіна, які схильні до збереження режиму.
"Звернімо увагу, що паралельний імпорт протягом останнього року зріс у Росії настільки потужно, що лише ракети вони можуть виробляти щомісяця до 100 штук. З урахуванням того, що у них немає офіційних контрактів на постачання запчастин, які потрібні для їх виготовлення", – зауважив Клочок.
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Чи впливає Захід на протестні настрої росіян
Ситуацію суспільно-політичного опору владі Путіна у Росії можна формувати, і Захід поступово це робить. Нині перед світом стоїть завдання заблокувати країні-терористці можливість торгувати у достатній кількості газом, нафтою та вугіллям.
"Візит Путіна до Туреччини, після якого його економічні відносини з Ердоганом стануть публічними, дасть інший імпульс для суспільного діалогу у світі. Зокрема у світі зрозуміють, що у НАТО є стороннє тіло – Туреччина, яка своєю політикою допомагає Росії вбивати українців", – мовив Валерій Клочок.
Новини Росії: останнє
- Розмови про план на випадок розпаду Росії активніше з'являються після невдач окупаційних військ на полі бою. Проте російські еліти вже давно розглядають такий варіант і активно готуються до нього. За території та гроші у Росії будуть буквально битися. Не дарма ж все більше керівних осіб створило власні приватні армії.
- Сили оборони чи не щоденно знищують склади боєприпасів російських військових. Інтенсивність за останній час настільки збільшилась, що окупанти не можуть поповнювати свої втрати. Це дуже впливає на забезпеченість на фронті. Лише за добу 13 серпня у тимчасово окупованих Олешках Сили оборони України знищили два ворожі склади.
- У російській Адигеї ввечері 14 серпня розбився ворожий літак Л-39, який здійснював навчально-тренувальний політ. Внаслідок інциденту один російський льотчик поранений, командир навчальної авіаційної бази Вадім Гуров загинув.