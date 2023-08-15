Об этом 24 Каналу сказал руководитель аналитического центра "Башня" Валерий Клочок. В течение полутора лет, с начала полномасштабного вторжения, Путину удалось не просто удержать власть, а наладить экономику, выработать экономические связи со странами юго-восточной Азии, странам третьего мира.
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"Так называемый "марш справедливости" Евгения Пригожина дал диктатору возможность пересмотреть свою внутреннюю политику в части сохранения власти. В частности, переформатирование Росгвардии в фактически вторую армию означает, что он понимает опасность и это стимулирует его укреплять свою позицию", – прокомментировал аналитик.
Приближенная элита поддерживает режим
Сегодня Владимир Путин предпринял немало шагов, чтобы обезопасить себя от любых внутренних мятежей. Вероятно, финансовые потоки могли перераспределиться, но есть сторонники Путина, склонные к сохранению режима.
"Обратим внимание, что параллельный импорт в течение последнего года вырос в России настолько мощно, что только ракеты они могут производить ежемесячно до 100 штук. С учетом того, что у них нет официальных контрактов на поставку запчастей, необходимых для их изготовления", – заметил Клочок.
Путин пытается удержаться у власти: смотрите видео
Влияет ли Запад на протестные настроения россиян
Ситуацию общественно-политического сопротивления власти Путина в России можно формировать, и Запад это постепенно делает. Сегодня перед миром стоит задача заблокировать стране-террористке возможность торговать в достаточном количестве газом, нефтью и углем.
"Визит Путина в Турцию, после которого его экономические отношения с Эрдоганом станут публичными, даст другой импульс для общественного диалога в мире. В частности, в мире поймут, что у НАТО есть постороннее тело – Турция, которая своей политикой помогает России убивать украинцев", – сказал Валерий Клочок.
Новости России: последнее
- Разговоры о плане на случай распада России активнее появляются после неудач оккупационных войск на поле боя. Однако российские элиты уже давно рассматривают такой вариант и активно готовятся к нему. За территории и деньги в России будут буквально сражаться. Не зря все больше руководящих лиц создало собственные частные армии.
- Силы обороны ежедневно уничтожают склады боеприпасов российских военных. Интенсивность за последнее время настолько увеличилась, что оккупанты не могут восполнять свои потери. Это оказывает большое влияние на обеспеченность на фронте. Только за сутки 13 августа во временно оккупированных Олешках Силы обороны Украины уничтожили два вражеских склада.
- В российской Адыгее вечером 14 августа разбился вражеский самолет Л-39, совершавший учебно-тренировочный полет. В результате инцидента один российский летчик ранен, командир учебной авиационной базы Вадим Гуров погиб.