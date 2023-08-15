За территории и деньги в России будут буквально сражаться. Не зря все больше руководящих лиц создало собственные частные армии. Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, добавив, что сила будет играть ключевую роль в разделе России.

Читайте также Пригожин все еще имеет ценность для Путина, но поддерживает конкурирующий центр тяготения, – CNN

Как элитам помогут ПВК

В России за время полномасштабного вторжения в Украину немалую популярность приобрели частные военные компании, самой известной из которых была ЧВК "Вагнера". Впоследствии их стало гораздо больше "Русич", "Поток", "Ветеран", "Факел" и т.д.

Это карманные армии, их хотели сделать по образцу украинской терробороны. Потому что российская армия была поражена, встретившись с терробороной, ведь считали, что те ни на что не способны. Когда оккупантам доказали обратное, в России захотели создать "местные войска" для войны в Украине.

Но российские региональные элиты не хотят за свои деньги совершить армию, собрать людей и отправить, чтобы их утилизировали в Украине. Они готовятся после смерти Путина или его отстранения от власти, сражаться за лакомый кусок "бюджетного пирога" и территорий,

– отметил Кирилл Сазонов.

Следует при этом понимать, что Россия не та страна, где будут прозрачны политические выборы, агитации или даже переговоры олигархов.

"Там будет настоящая потасовка. Поэтому тот, у кого будет сила – тот и выиграет. Это Пригожин доказал всем, кто еще сомневался", – подчеркнул политолог.

Кирилл Сазонов предположил развитие событий после смерти Путина

У всех разные интересы

В то же время, на Западе к возможному распаду России относятся крайне осторожно. Они все еще опасаются пересечения "красных линий", что, соответственно, отражается и на поставках необходимого вооружения Украине, и на определенных политических декларациях.

В то же время нельзя заявить, что во всем мире все равно относятся к возможному распаду России. Например, США заинтересованы в победе Украины и ослаблении России, однако хотят, чтобы она осталась единственной страной, которую можно использовать в качестве фишки в игре против Китая.

Также Китай с противоположной целью хочет видеть Россию целой и слабой, чтобы ее можно было использовать против США. Великобритания поддерживает распад России, ведь это развяжет ей руки для работы на Ближнем Востоке. Польша и страны Балтии тоже заинтересованы в ее распаде,

– заметил Сазонов.

В частности, соседи России хотят, чтобы постоянная угроза с ее стороны исчезла, когда федерация развалится на несколько меньших стран.

Что происходит в России: последние новости