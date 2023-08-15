О инцидент с самолетом росСМИ сообщили вечером 14 августа. Уже на следующий день российские издания назвали имена погибшего и раненого лётчиков, пишет 24 Канал.

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Кто погиб в российском самолете Л-39

Командир учебной авиационной базы Майкопа Вадим Гуров погиб из-за падения самолета Л-39 в Адыгее,

– заявили пропагандисты.

Они также поведали, что Гуров погиб на месте. Вместе с ним в самолете был старший лётный инструктор главного лётно-испытательного центра Ахтубинска Михаил Липаткин. Последнего с травмами позвоночника доставили в больницу.



Вадим Гуров 14 августа имел последний полет/ Фото из телеграм-каналов пропагандистов

Обратите внимание! Л-39 Альбатрос является учебно-тренировочным и учебно-боевым самолетом чехословацкой авиастроительной фирмы Aero Vodochody. Он имеет советский двигатель, может перевозить экипаж из 2 человек, лететь с максимальной скоростью 750 километров в час на максимум 1,1 тысячи километров. Он находится на вооружении более чем в 30 странах мира.

Что известно о падении российского Л-39