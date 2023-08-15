Про інцидент з літаком росЗМІ повідомили ввечері 14 серпня. Вже наступного дня російські видання назвали імена загиблого та пораненого льотчиків, пише 24 Канал.

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Хто загинув у російському літаку Л-39

Командир навчальної авіаційної бази Майкопа Вадім Гуров загинув через падіння літака Л-39 в Адигеї,

– заявили пропагандисти.

Вони також розповіли, що Гуров загинув на місці. Разом з ним у літаку був старший льотний інструктор головного льотно-випробувального центру Ахтубінська Міхаїл Ліпаткін. Останнього з травмами хребта доправили у лікарню.



Вадім Гуров 14 серпня мав останній політ/ Фото з телеграм-каналів пропагандистів

Зверніть увагу! Л-39 "Альбатрос" є навчально-тренувальним та навчально-бойовим літаком чехословацької авіабудівної фірми Aero Vodochody. Він має радянський двигун, може перевозити екіпаж з 2 осіб, летіти з максимальною швидкістю 750 кілометрів на годину на щонайбільше 1,1 тисячі кілометра. Він є на озброєнні в понад 30 країнах світу.

Що відомо про падіння російського Л-39