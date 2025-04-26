Простір для дипломатії з'явиться лише тоді, коли мовчатиме зброя. Як наголосив 24 Каналу колишній співробітник СБУ Іван Ступак, Росія поки не надто до цього готова.

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Росія у великій "розтяжці"

Поки важко говорити про особливі зрушення у мирних переговорах. Ширина демілітаризованої зони становить понад 1000 кілометрів. Для порівняння між Північною та Південною Кореєю – 250. Тому проконтролювати дотримання перемир'я буде досить складно.

Ми чудово усвідомлюємо, що Росія зараз перебуває, можливо, не у пастці, але точно у великій "розтяжці". На Кремль чинить великий тиск певна спільнота,

– підкреслив Іван Ступак.

Мовиться про невелику групу людей, які хочуть продовження війни, виступають проти будь-яких переговорів і вимагають, щоб Путін йшов до кінця. Владна верхівка мусить на них орієнтуватися, щоб остаточно не налаштувати їх проти себе. Тому Кремль зараз буде дуже обережний у висловлюваннях.

Чому Кремль змінив риторику

Пєсков ніколи не був авторитетною фігурою. Йому дозволяють першим озвучувати заяви, які не сприймаються в суспільстві або є контроверсійними. Як правило, потім виходить Путін і все це заперечує. Тому варто розуміти, що останньою інстанцією все-таки є не Пєсков чи Лавров, а Путін.

Спершу очільник Кремля переконував, що Володимир Зеленський нібито є нелегітимним президентом, говорив про незрозумілі юридичні перешкоди для переговорів. Але після інавгурації Трампа все змінилося. Президент США не підтримав риторику Путіна.

Він лише раз обмовився, що Зеленський нібито нелегітимний, але потім до цієї риторики не повертався. Так само поводяться у Європі. Можливо, тому така риторика зникла і в Росії,

– додав Ступак.

Ймовірно, Стів Віткофф під час зустрічі з Путіним запропонував йому певні вигоди, тому риторика щодо України дещо пом'якшилась. Багато чого в поведінці росіян залежить від того, що їм запропонують американці. Але поки деталей про переговори Росії та США немає.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що Владімір Путін не хоче завершувати війну, бо "немає причин, щоб стріляти ракетами по цивільних районах". Трамп пригрозив Росії вторинними санкціями, якщо вона продовжить "з ним гратися".

Після цього у Кремлі заявили, що готові до переговорів з Україною без попередніх умов. Раніше Путін говорив про "передумови", такі як відмову від членства в НАТО, вибори президента, відмову від окупованих територій.