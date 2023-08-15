Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що в соцмережах час від часу з'являються історії про окупантів, які неадекватно поводяться після повернення з війни в Україні.

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Такі персонажі часто привозять з собою зброю, що посилює її неконтрольований обіг. Потім в діло йде алкоголь чи образа – і в Росії починають стрілятися між собою різні угруповання.

Можна було б підтримувати рух місцевих республік за незалежність

На думку Світана, Україні було б корисно підтримувати рух різних тамтешніх республік за незалежність. Але вони не мають стосуватися нічого російського. Як у випадку з депутатом регіонального парламенту в Росії, який оголосив про рух за незалежність Смоленської області від країни-агресорки.

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В російській конституції зараз є 21 республіка. Якщо вони почнуть рухатися до незалежності, то країна-агресорка буквально розпадеться.

Це дійство правильне та грамотне. Його варто підтримувати. За вільну Смоленщину. А усе це "Росія бєз Путіна", всі ці "хороші росіяни", яких до нас тягнуть... Погані росіяни вбивають нас, а хороші росіяни будуть вбивати наших дітей та внуків, коли заповзуть на трон Путіна. Імперськість нікуди не дінеться. Якщо когось і підтримувати, то вільний Смоленськ, Брянськ, Воронєж. Те, що Росії не стосується,

– вважає Світан.

Ситуація в Росії: коротко