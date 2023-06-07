Путін не може перемогти, тому що його армія безсила і не має боєприпасів, а його економіка занепала. Він об'єднав своїх ворогів проти себе, навіть його власні радники розуміють, що Україна сьогодні вдесятеро сильніша, ніж тоді, коли він напав. Лише три країни підтримують Путіна, багато людей хочуть його смерті, і принаймні один з них, ймовірно, вже глибоко занурений у план, як цього досягти.

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Про те, що станеться з Росією, міркує Баррі Гандер, автор колонок у галузі політики, економіки, історії, технологій, зміни клімату. 24 Канал адаптував для українських читачів думки Гандера щодо майбутнього Росії.

Баррі Гандер відповідає на питання, хто прийде на зміну Путіна і як він заплатить за збитки, завдані Україні у своїй війні.

Фундаментальна слабкість російської держави

Зараз ми стикаємося із ситуацією, подібною до тієї, в якій опинилася Росія після капітуляції перед Німеччиною у 1917 році. Коли Путін піде, відкриється можливість для відродження етнічних і культурних ідентичностей, придушених за 300 років царського правління.

Ленін у 1914 році підкреслював фундаментальну слабкість російської держави: "Великороси складають не більше 43% усього населення країни. Великороси в Росії становлять менше половини населення... "підвладні народи" в Росії становлять 57% населення, тобто більшість населення, майже 3/5, по всій вірогідності насправді понад 3/5".

Під Великою Росією мається на увазі ядро Великого князівства Московського, де етнічні росіяни були корінними жителями і де відбувався етногенез росіян.



Більша частина Росії не є російською / Інфографіка з колонки Гандера

Ленін усвідомлював, що більша частина Росії не є російською, з точки зору населення. З точки зору територіальної площі, цей відсоток ще менший: приблизно 3/4 території Росії є домівкою для неросійських народів.

Історія того, як Росія об'єдналася, може бути показником того, як вона буде розпадатися...

Первісне ядро Московії виникло зі слабко організованої конфедерації сусідніх степових ханств і перетворилося на монархічно-радянську форму правління на кшталт європейських.



Карта народів Росії / Інфографіка з колонки Гандера

Вона розширювалася завдяки політиці своїх князів і правлячої еліти, захоплюючи самоврядні території, які не мали скоординованої оборони.



Існування Росії є загрозою для багатьох етносів / Інфографіка з колонки Гандера

Подальше існування Росії є загрозою для багатьох багатих етносів, які були спазматично завойовані царями. Чому люди, які живуть у сучасній версії Росії, повинні бути позбавлені демократії на користь імперських амбіцій Москви?

Росія розпадеться за етнічною ознакою

Сьогодні ми перебуваємо в той самий момент, коли Росія стає очевидно "державою, що не відбулася". Баррі Гандер наводить цитату антропологів Еллен Фаллер та Ніка Глуздова.

"Росія продемонструвала, що їй бракує спроможності керувати складністю своєї території. Саме тому вона відбирає у провінцій їхні ресурси та молодих чоловіків, щоб вони служили солдатами: щоб підтримувати високий рівень життя в Москві та Санкт-Петербурзі. Чому люди, які живуть в Росії, повинні бути позбавлені демократії на догоду імперським амбіціям Москви і страху Заходу перед змінами? Давайте не будемо заперечувати прогрес і ставити під загрозу майбутнє планети, припускаючи, що Росія повинна існувати. Замість цього давайте запропонуємо стимули, скасувавши санкції і запропонувавши пакети економічного розвитку новим державним утворенням, які постають на уламках Російської Федерації".

Можливо, Росія розпадеться за етнічною ознакою, або навіть по нинішніх адміністративних районах.



Росія розпадеться за етнічною ознакою / Інфографіка з колонки Гандера

Обидва автори підходять до простого і фундаментального питання: чому ми повинні ще століття підтримувати вмираючу імперію, антидемократичну систему, яка придушує інакомислення і грубо порушує права людини? Чому ми не даємо народу Росії простого права на самовизначення?

Коли Росія розпадеться, вона не "стане" невдалою державою. Росія вже є невдалою державою. Наш обов'язок – підготуватися до підтримки нових народів і заохочувати їхній шлях до демократії. Це стосується і народів, що становлять ядро Російської імперії.

Скільки Росія винна Україні

Автор колонки наполягає, що відповідальність за війну Росії проти України лежить особисто на Путіні.

Торік було підраховано, що збитки, завдані Росією Україні лише до 2021 року, становлять 1,36 трильйона доларів. Це без урахування вартості втрачених людських життів.

За підрахунками Planet Money, вартість одного людського життя становить 10 мільйонів доларів. З українського боку, за оцінками, загинуло близько 8 000 цивільних осіб і 13 000 військовослужбовців.

Ці 21 000 смертей складають 210 мільярдів доларів. Додаємо вартість життів до фізичної шкоди в 1,36 трильйона доларів й отримаємо 1,57 трильйона доларів. Сьогодні подвоїмо цю суму до 3 трильйонів доларів.

Уся вартість Росії (у ВВП) становить лише 2,1 трильйона доларів. Отже, збитки, завдані Росією Україні, становлять понад півтора року всього російського ВВП.

Росія не виплатить за збитки Україні

Росія матиме великі проблеми з виплатою компенсацій за збитки, завдані війною. Влітку 2022 року вона вперше за понад століття оголосила дефолт за зовнішнім боргом.

Його погашення перебуває в процесі судового розгляду. Санкції ще більше погіршують ситуацію: скорочення інвестицій, зниження темпів зростання, зниження рівня життя, відтік капіталу і людей і замкнене коло занепаду російської економіки.

Якщо взяти за основу ленінську цифру в 3/5 населення, то зі 143-мільйонного населення вийде, що "ядро Росії" складають 57 мільйонів людей. Кожен чоловік, жінка і дитина в Росії винні Україні понад 50 000 доларів. При цьому середня зарплата в Росії складає 17 500 доларів на рік.

Кожному росіянину знадобилося б майже три роки, щоб виплатити Україні компенсацію за завдані збитки. І це за умови, що на виплату буде витрачено весь їхній дохід.

Якщо росіяни захочуть відкладати 75% своїх грошей, скажімо, на їжу і житло, їм знадобиться 9 років, щоб виплатити збитки Україні.

Отже, після встановлення миру "Ядро Росії" буде зобов'язане виплачувати Україні чверть свого доходу протягом десяти років.

Цього не станеться, адже це новий бренд кріпацтва. Ми не можемо так починати новий світ. На мою думку, ми не могли очікувати, що "ядро Росії" буде хоч щось платити.

То як же буде відбудована Україна? Майже напевно шляхом внесків і благодійності решти світу. І завдяки шаленій інтенсивності нової самосвідомої України.

Хто вб'є Путіна

Автор колонки вважає, що Путіна "прибере" ватажок вагнерівців Євгєній Пригожин.

Пригожин вважає Путіна ідіотом. Йому не подобається путінська олігархія, і він зневажає військових. Він розуміє, що Росія може зіткнутися з революцією, подібною до тієї, що була у 1917 році, і програти конфлікт в Україні, якщо еліта не займеться серйозною боротьбою. Він не вважає Путіна серйозною людиною.

Пригожин, звичайно, не зможе врятувати Росію від розпаду. Він буде інструментом долі, щоб прибрати Путіна. Якраз перед тим, як він сам піде на дно.

Єдиний кінець гри для Росії – це кінець гри. Росія не зійде з дошки, але вона зменшиться до розміру пішака. Переможцем буде Україна і всі демократичні країни, які стануть на її бік.