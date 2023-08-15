Путин – главный триггер раскола России: что запустит процесс отсоединения территорий

Все чаще и все больше идет разговоров о будущем расколе России и о том, кто заберет власть после Путина. Невероятно, но сам российский диктатор и есть своеобразный триггер к распаду "великого государства".

Об этом 24 Каналу отметил кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе Иван Преображенский. Среди так называемых оппозиционных к Путину сил может идти подготовка вероятных сценариев и ресурсов.

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Подготовка к расколу

В последнее время в России значительную роль играют частные военные компании. Речь идет не только о вагнеровцах, но и действующих при крупных компаниях так называемых олигархов.

"Не знаю как они продавили через Путина создание ЧВК на уровне регионов. Таким образом российские губернаторы получают такую субъектность, которой у них не было с 2000-х годов. Мы видим, что ЧВК продолжают усиливаться возле крупных компаний", – отметил политический эксперт.

Иван Преображенский о предстоящем расколе России: смотреть видео

Он добавил, что трудно судить и о мощностях отрядов Пригожина, чтобы они могли повторно пойти на Москву. Впрочем, вероятно, свою подготовку проводят.

"Мятеж Пригожина показал, что борьба за власть в России будет проходить на силовом уровне", – предположил Преображенский.

Ну, а своеобразным триггером к этому может стать сам Владимир Путин. С одной стороны он понимает все риски, с другой – его убедили в обратном.

Он не верит в способность людей принимать решения и в этом случае недооценивает масштаб проблемы. По их действиям видно, как они закладывают бомбу в "единство" России. Главным триггером потенциального раскола выступает Путин. Он прилагает максимум усилий, чтобы когда упал его режим, рассыпались территории,

– добавил политический эксперт.

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