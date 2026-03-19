Польща з Україною починають пошуки жертв Волинської трагедії на Рівненщині: деталі локації
- Україно-польська група розпочне пошукові роботи в селі Угли на Рівненщині для виявлення останків польських жертв Волинської трагедії, зокрема братської могили.
- У складі групи понад 10 польських і українських фахівців, а пошукові роботи фінансуються Міністерством культури та національної спадщини Польщі.
У понеділок, 23 березня, у селі Угли на Рівненщині українсько-польська група розпочне пошукові роботи для виявлення останків польських жертв Волинської трагедії. Фахівці планують обстежити територію, де, імовірно, можуть перебувати близько 60 – 70 тіл.
Про це в коментарі кореспондентові "Укрінформу" заявив керівник польської групи, генетик із Поморського медичного університету в Щецині професор Анджей Оссовський.
Що відомо про розкопки в Углах?
Генетик повідомив, що у понеділок разом із українськими колегами польська група проводитиме дослідження в селі Угли для виявлення братської могили жертв Волинської трагедії. Він уточнив, що пошукові дослідження це лише перший етап робіт, який передбачає виявлення конкретного місця розташування могили, на яке вказують свідки.
Оссовський додав, що фахівці планують шукати останки приблизно 60 – 70 осіб на одній ділянці, зокрема у братській могилі та, можливо, у розташованому поруч старому колодязі. За його словами, роботи триватимуть близько тижня.
У складі польської групи понад 10 осіб, зокрема експерти Поморського медичного університету та представники Інституту національної пам'яті Польщі. З українського боку долучаться фахівці Меморіально-пошукового центру "Доля" та представники Українського інституту національної пам'яті. Генетик додав, що під час розкопок також будуть присутні представники польських родин, які раніше проживали в Углах.
У пошукових роботах братимуть участь близько 20 – 30 людей.
Оссовський повідомив, що у разі виявлення останків після пошукових робіт група має отримати дозвіл від місцевих та державних органів влади України для проведення ексгумації. Втім точні терміни можливих робіт він не назвав.
Ексгумаційні роботи – це складніша процедура, у формі наукових досліджень, яка вимагає більшої кількості фахівців з українського і польського боку, зокрема у галузі антропології, судової медицини тощо,
– зауважив Оссовський.
Польський генетик зазначив, що пошукові роботи в Углах фінансуються в рамках проєкту Міністерства культури та національної спадщини Польщі.
Що цьому передувало?
Укрінформ раніше писав, що у населеному пункті Угли, що на Рівненщині, в грудні 2025 року відбувся розвідувальний виїзд українських та польських фахівців, який мав на меті обговорення подальших досліджень. Вони мають відбутись у березні – квітні 2026 року.
У жовтні 2025 року посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що Київ надасть Варшаві відповідний дозвіл для проведення пошуково-ексгумаційних робіт у селі Угли у Рівненській області.
Відомо, що у вересні 2025 року українська експедиція, до якої увійшли фахівці меморіально-пошукового центру "Доля" зі Львова провела пошуково-ексгумаційні роботи в селі Юречкове, яке розташоване в Підкарпатському воєводстві Польщі.
Також українсько-польська експедиція проводила пошуково-ексгумаційні роботи на території колишнього цвинтаря в районі Збоїща у Львові. Такі роботи відбулись з метою перепоховання останків солдатів Війська Польського. У Тернопільській області перепоховали віднайдені у Пужниках останки під час пошуково-ексгумаційних робіт.