Про це в коментарі кореспондентові "Укрінформу" заявив керівник польської групи, генетик із Поморського медичного університету в Щецині професор Анджей Оссовський.

Що відомо про розкопки в Углах?

Генетик повідомив, що у понеділок разом із українськими колегами польська група проводитиме дослідження в селі Угли для виявлення братської могили жертв Волинської трагедії. Він уточнив, що пошукові дослідження це лише перший етап робіт, який передбачає виявлення конкретного місця розташування могили, на яке вказують свідки.

Оссовський додав, що фахівці планують шукати останки приблизно 60 – 70 осіб на одній ділянці, зокрема у братській могилі та, можливо, у розташованому поруч старому колодязі. За його словами, роботи триватимуть близько тижня.

У складі польської групи понад 10 осіб, зокрема експерти Поморського медичного університету та представники Інституту національної пам'яті Польщі. З українського боку долучаться фахівці Меморіально-пошукового центру "Доля" та представники Українського інституту національної пам'яті. Генетик додав, що під час розкопок також будуть присутні представники польських родин, які раніше проживали в Углах.

У пошукових роботах братимуть участь близько 20 – 30 людей.

Оссовський повідомив, що у разі виявлення останків після пошукових робіт група має отримати дозвіл від місцевих та державних органів влади України для проведення ексгумації. Втім точні терміни можливих робіт він не назвав.

Ексгумаційні роботи – це складніша процедура, у формі наукових досліджень, яка вимагає більшої кількості фахівців з українського і польського боку, зокрема у галузі антропології, судової медицини тощо,

– зауважив Оссовський.

Польський генетик зазначив, що пошукові роботи в Углах фінансуються в рамках проєкту Міністерства культури та національної спадщини Польщі.

Що цьому передувало?