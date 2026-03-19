Об этом в комментарии корреспонденту "Укринформа" заявил руководитель польской группы, генетик из Поморского медицинского университета в Щецине профессор Анджей Оссовский.

Что известно о раскопках в Углах?

Генетик сообщил, что в понедельник вместе с украинскими коллегами польская группа будет проводить исследования в селе Углы для выявления братской могилы жертв Волынской трагедии. Он уточнил, что поисковые исследования это лишь первый этап работ, который предусматривает выявление конкретного места расположения могилы, на которое указывают свидетели.

Оссовский добавил, что специалисты планируют искать останки примерно 60 – 70 человек на одном участке, в частности в братской могиле и, возможно, в расположенном рядом старом колодце. По его словам, работы продлятся около недели.

В составе польской группы более 10 человек, в частности эксперты Поморского медицинского университета и представители Института национальной памяти Польши. С украинской стороны присоединятся специалисты Мемориально-поискового центра "Доля" и представители Украинского института национальной памяти. Генетик добавил, что во время раскопок также будут присутствовать представители польских семей, которые ранее проживали в Углах.

В поисковых работах будут участвовать около 20 – 30 человек.

Оссовский сообщил, что в случае обнаружения останков после поисковых работ группа должна получить разрешение от местных и государственных органов власти Украины для проведения эксгумации. Впрочем точные сроки возможных работ он не назвал.

Эксгумационные работы – это более сложная процедура, в форме научных исследований, которая требует большего количества специалистов с украинской и польской стороны, в частности в области антропологии, судебной медицины и тому подобное,

– отметил Оссовский.

Польский генетик отметил, что поисковые работы в Углах финансируются в рамках проекта Министерства культуры и национального наследия Польши.

Что этому предшествовало?