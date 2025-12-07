Спочатку риють яму: як насправді розміновують вибухівку та що криється за роботою саперів

Війна залишає рани в землі. Частина загроз прихована під нею та може заподіяти лиха місцевим. Вибухонебезпечні залишки війни допомагає ліквідовувати The HALO Trust – найбільша організація з гуманітарного розмінування у світі, яка була заснована в 1988 році після радянського вторгнення в Афганістан.

Свою діяльність в Україні The HALO Trust розпочала ще у 2015 році. Тоді ця організація допомагала знешкоджувати міни та вибухонебезпечні предмети на території Донецької та Луганської областей. Нині ж її команда працює у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській та Миколаївській областях. Як вдається запобігати людським жертвам завдяки очищенню землі від мін та нерозірваних боєприпасів – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Які загрози ховаються в землях Харківщини?

Харківщина постійно потерпає від ворожих обстрілів. Противник не шкодує боєприпасів, знищуючи все навколо. Звісно ж, частина вибухонебезпечних предметів залишається в землі.

Менеджерка з операційної підтримки HALO Ukraine Валерія Шумська розповіла, що тут натрапляють на різноманітні боєприпаси – від протипіхотних до протитанкових мін та касетних суббоєприпасів.

З кінця 2022 року групи цієї організації виявили близько 22 мільйонів квадратних метрів небезпечних територій, із яких уже розмінували близько 2 мільйонів квадратних метрів.

Як працюють спеціалісти з розмінування: дивитись відео

Як розміновують поля за допомогою техніки?

Як розповів керівник операційного напрямку механічного розмінування HALO Ukraine Леонід Бардаков, механічне розмінування використовується тоді, коли групи ручного розмінування з певних причин не можуть цього робити.

По-перше, це мінералізація ґрунту, коли детектори не можуть розпізнати сигнали. По-друге, коли є такі умови, що розмінувальник не може працювати у стійкій позиції. З початку діяльності в Харківській області за допомогою механічних засобів розмінували більш ніж 15 ділянок, 12 із них – військові позиції.

За його словами, найпростіша військова позиція – це зазвичай траншея або яма і з обох сторін бруствери. Звісно, на такій позиції групи ручного розмінування працювати не можуть. Тому спочатку за допомогою екскаватора з дистанційним управлінням знімають бруствери. Потім застосовується метод розмінування – просіювання. Зокрема, за допомогою спеціальних ковшів просіюють бруствери.

Потім ми знімаємо 30 сантиметрів землі під брустверами. А також її просіюємо. Потім обробляємо з перекриттям в глибину стінки бліндажа або окопу теж на 30 сантиметрів, – зазначив Леонід Бардаков.

Після цього, якщо там не знаходять більше нічого, позиція вважається розмінованою.

Як знешкоджують боєприпаси?

Керівник групи знищення вибухонебезпечних предметів HALO Ukraine Михайло Березка зазначив, що небезпечний боєприпас, наприклад танковий артилерійський снаряд, знешкоджують на полігоні.

Він осколково-фугасний, 125 міліметрів. У ньому міститься близько 3 кілограмів вибухової речовини. Це дуже небезпечно. Приблизно за 10 днів роботи ми знищуємо близько 30 – 40 вибухонебезпечних предметів, – розповів Михайло Березка.

Для знешкодження вибухонебезпечного предмета риють яму, в яку його кладуть. Зверху проводять захисні роботи, де розмістять мішки з піском. Так осколки залишаться на місці, а не розлетяться навколо.

Яка ситуація з розмінуванням на Чернігівщині?

Сили оборони повністю звільнили Чернігівщину від російських військ на початку квітня 2022 року. Однак тут усе ще небезпечно. Тож крок за кроком територію очищають.

За словами керівника операційного напряму HALO Ukraine Микити Крижановського, за період робіт HALO Trust у Чернігівській області виявили близько 2500 вибухонебезпечних предметів. Тобто можна сказати, що вже вдалося врятувати близько 2500 життів.

Ми здали вже цивільному населенню близько 22 ділянок, які розмінували. І тепер люди можуть повертатися на ці ділянки та займатися своїм сільським господарством або ходити в ліс по гриби, – сказав Микита Крижановський.

У Чернігівській області працює близько 10 команд ручного розмінування, у кожній із яких по 9 людей. Також є близько 5 команд механічної підтримки. Вони розміновують не вручну, а за допомогою роботів і машин.

Як виявляють міни?

Усе починається із розвідки. Аналітик зображень HALO Ukraine Олександр Терещенко зазначив, що для цього розташовують оптичний датчик фірми DJI Zenmuse P1 з 50-міліметровою лінзою, яка дає змогу з 45 – 50 метрів мати роздільну здатність від 4 до 5 міліметрів на 1 піксель. Тобто можна дуже гарно роздивитися, насип це чи виїмка.

Якщо колись у полі їхала російська Мста-С, то навіть бачимо сліди від гусениці. Можемо поміряти відстані та зробити висновок, що там ішла артилерійська система, – зауважив Олександр Терещенко.

Наприкінці формують мапу, яка є звітом і результатом роботи з відмітками, що саме було знайдено на конкретній території.

Пілот дрона HALO Ukraine Сергій Пашолок зауважив, що організація не дає якоїсь 100% вірогідності. Багато чого залежить від місцевості: якщо дуже складна ситуація, наприклад висока рослинність, то важко щось побачити без демінера.

Як працюють демінери?

Демінери ризикують своїм життям, аби очистити ділянку від вибухонебезпечних предметів. Перш ніж розпочати роботу, вони проходять спеціальні навчання – і аж тоді працюють.

Демінерка Halo Ukraine Катерина Вєчканова поділилася, що спочатку вагалася, думала, що не впорається. Проте все ж вирішила спробувати: пройшла навчання, склала іспити та почала працювати.

Дуже люблю ліси. Люблю там гуляти. По красивих містах ходити не дуже цікаво. А ось ліс, ці запахи – дуже круто, – наголосила Катерина Вєчканова.

Вона додала, що їхня пара демінерів працює з Minelab F3 із жовтою насадкою. Її носять за 10 – 15 сантиметрів від поверхні ґрунту. Якщо є сигнал, то обережно його розкривають щіточкою, щоб подивитися, вибухонебезпечний предмет там чи ні.

На Чернігівщині також застосовують техніку. Вона першою іде у бій з вибухонебезпечними загрозами.

Керівник операційного напряму HALO Ukraine Микита Крижановський розповів, зокрема, про використання італійської машини, за допомогою якої усувають загрозу розтяжок. Уже потім групи ручного розмінування додатково проходять робочими лініями та розміновують уже за допомогою детекторів.

Хто працює в організації HALO Ukraine?

До HALO Trust приходять люди з найрізноманітніших професійних сфер – від вчителів і до айтівців та поліцейських.

Сапер механічного розмінування HALO Ukraine Марко Лапко розповів, що займався фермерським господарством разом із братом з 2005 року. Звісно ж, він зіткнувся з проблемою замінування сільськогосподарських угідь.

На полі, де ми вирощували озиму пшеницю, ячмінь, соняшник, є посадка, де перебували російські війська у 2022 році. Дуже багато вони після себе залишили розтяжок, бліндажів, окопів. Це також спонукало до того, щоб зайнятися саме протимінною діяльністю і допомагати відновлювати нашу рідну Україну, – пояснив Марко Лапко.

Він додав, що спершу на свій страх і ризик просто взяли металошукач, подивилися відео в інтернеті, як потрібно робити, після чого зробили собі перший прохід.

Тепер Марко Лапко вже спеціально навчений, як проводити розмінування. І він розуміє, що не можна було чинити так, як робив раніше.

Демінерка Тетяна Шейко потрапила до HALO Ukraine, бо шукала нову роботу. Потім ця справа її дуже захопила.

Замінованої землі дійсно багато. Я зрозуміла, що я потрібна, що це моє покликання. Мені дуже цікаво виявляти вибухонебезпечні предмети, – сказала Тетяна Шейко.

Спочатку її батьки були проти й відмовляли. Проте Тетяна змогла до них достукатись, зазначивши, що сама вирішує, як їй краще. Тепер її підтримують і батьки, і донька.

Вона додала, що сапер розмінування – це не просто професія. Це – спосіб захищати, відновлювати й повертати безпеку. І Тетяна Шейко прагне, щоб кожен українець відчував під своїми ногами безпечну землю.