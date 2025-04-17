Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, додавши, що вона дозволяє підірвати снаряд так, щоб уникнути великого вибуху. Крім цього може випалити вибухівку та провести часткову детонацію, щоб потім перевести снаряд у безпечніше місце.

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У чому особливість розробки

Тепер підривати або знешкоджувати снаряди можна значно безпечніше, особливо, якщо мовиться про снаряди, які впали серед житлового сектора. Відповідно наслідки будуть не такими серйозними. Також це значно екологічніше.

Корпус "Спалаху" надрукований на 3D-принтері. Військові замовляють його за свої кошти, а потім начиняють вибухівкою, яку отримують від відповідних органів.

Цікаво, що для того, аби знищити великий боєприпас, необхідно дуже багато вибухівки. Це додаткова вага для військових, а якщо ти працюєш на передовій, то часто доводиться долати великі відстані пішки. Відповідно все це вони несли на плечах. Однак, "Спалахи" досить мініатюрні та легкі.

Цей засіб зроблений для того, щоб знищувати різні види боєприпасів. "Спалахом" ми можемо виконувати різні завдання, наприклад, 100-міліметровий артилерійський снаряд. Ми його розколюємо на великі частини,

– розповів командир інженерно-саперного взводу Андрій "Лісник".

Якщо говорити про гуманітарне розмінування, то завдяки "Спалаху" вдається не забруднювати навколишнє середовище. Можна легко зібрати великі частини снарядів, а потім віддати їх на перероблення.

"Недавно, а Харківському напрямку ми знищили КАБ вагою 500 кілограмів. Ми це зробили 50 грамами вибухівки", – додав Андрій “Лісник”.

Сапери, які вже користувалися розробкою, наголошують, що вона дійсно дієвий, легша та безпечніша. Тепер потрібно, щоб винахід пройшов сертифікацію і його могли широко впроваджувати.

Як сапер тричі дивом врятувався

Наші військові інженери роблять нереальну справу в сенсі винаходів. При цьому, вони залишаються на передові, служать та постійно ризикують своїм життям. Саперу, на позивний "Крук", зараз 28 років, 10 з них він воює. За цей час він пережив моменти, в яких дивом врятувався.

"Три рази мені дуже пощастило. Я не знаю, напевно, добре Ангел-охоронець мене оберігає. Перший раз це було кульове влучання в бронежилет. Пластина розбита, магазин прострелений, а я отримав тільки опік спини", – пригадав військовий сапер Назар "Крук".

Друга історія – це попадання осколка від гранати в телефон, який стояв у нагрудній кишені. На щастя, телефон був дуже міцним і він отримав осколок.

Це було під час мінування. ми зіткнулися з ворожою ДРГ і вступили в бій. Чотирьох ми змогли "покласти", п'ятий заховався в підвалі. Після деяких спроб його звідти викрити, він вирішив здатися, але зробив це з гранатою в руках,

– розповів сапер.

Сталося так, що граната випала з рук окупанта. Оскільки Назар стояв найближче, то осколок влучив у нього та зупинився в телефоні.

І третє – це коли ніс на плечах рюкзак з мінами. Далі зняв його, опустив до ноги, бо вже мав мінувати і в цей момент біля мене був скид. Майже всі осколки попали в рюкзак міни, один тільки мені попав в стегно. Скид був за метр від мене. Тому 3 рази мені дуже пощастило,

– підсумував сапер.

У багатьох наших військових є такі історії див. Хочеться вірити, що винахід полегшить їм роботу, а головне – збільшить шанси на те, щоб всі вони повернулися додому.

Зауважимо, навесні саперам доводиться посилено розміновувати Харківщину, адже місцеві фермери хочуть засівати землю. Процес розмінування нешвидкий. Часто військові знаходять на деокупованій території ворожі бліндажі й техніку, яка залишилася ще з 2022 року.