В Ізюмському районі сапери активно працюють, розчищаючи територію від ворожої зброї. Про складну та небезпечну роботу відділення механізованого розмінування з очищування полів та лісосмуг на Ізюмщині розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.

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Є багато неприємних "сюрпризів"

Сапери сьогодні цілими днями розміновують саме поля для того, щоб фермери мали змогу розпочати посівну.

Загалом місцевим жителям потрібно бути дуже уважними, щоб не потрапити на ворожий снаряд. Особливо обережно треба ставитись до будь-якого залізяччя, вирв, навіть якщо вони заросли травою, а також звертати увагу на стрічки та інші позначки, трикутники з написом "небезпечно".

Тільки після того, як сапери пройдуть по території та запевнять, що вона чиста, можна вважати, за словами Черненко, що вона безпечна.

Денис Веремій, водій-сапер відділення механізованого розмінування, розповів, як саме працюють сапери. Він зазначив, що спочатку по імовірно замінованій території проходить спеціальна машина з розмінування, а після цього вже йдуть сапери.



Денис Веремій, водій-сапер відділення механізованого розмінування / скриншот відео

Це краще, ніж йти по голій землі, тому що ми не знаємо, що там. А так ми бачимо, що є і на поверхні, і що під землею – це нам показує детектор,

– пояснив він.

Він додав, що на території, що розміновували сапери, а саме у посадці, була знайдена ворожа техніка, бліндажі. Це було місце дислокації росіян, і відповідно вони там залишили багато неприємних "сюрпризів".

Денис Веремій також відзначив, що фермери вже рвуться в роботу, хочуть обробляти та засівати землю. Однак процес розмінування не швидкий і дуже відповідальний.

Начальник відділення механізованого розмінування Олександр Гончаров вважає, що механізоване розмінування дозволяє саперам швидше виконати свою роботу і безпечніше.



Начальник відділення механізованого розмінування Олександр Гончаров / скриншот відео

Через те, що ця зима була доволі теплою, ми практично не припиняли роботи з розмінування. Зараз у нас відкрився сезон, але він по суті і не закінчувався,

– наголосив Гончаров.

Оператор машини розмінування Олександр розповів, які самі боєприпаси найчастіше знаходили сапери на Ізюмщині.



Оператор машини розмінування Олександр / скриншот відео

"Найчастіше – ПФМки (протипіхотні фугасні міни), також невеличкі артилерійські снаряди трапляються", – сказав він.

Зверніть увагу! Серед інших "знахідок" саперів в Ізюмському районі це – зокрема танкові артилерійські снаряди, звичайні патрони, ручна граната Ф-1, касетні боєприпаси тощо.

Наприкінці робочого дня вибухотехніків зазвичай лунають підриви, коли знищуються боєприпаси, які не можна вивезти на полігон. Їх підривають на місці.

Однак місцевих мешканців заздалегідь попереджають про можливі контрольовані вибухи, які здійснюють сапери.

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Окрім полів, що потрібно засівати, сапери розміновують насамперед лінії електропередач, під'їзди до лісів, щоб у разі займання, пожежники мали доступ його загасити.

Також люди продовжують знаходити боєприпаси на вулиці, на своїх подвір'ях, під будинками. І сапери приїжджають до них, щоб знешкодити ворожу зброю.

Сапери на Харківщині розміновують поля, щоб фермери розпочали посівну – більше фото у галереї