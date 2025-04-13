У мережі показали, як це відбувалося. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ОСУВ "Хортиця".

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ЗСУ відбили атаку Росії на Харківщині

В ОСУВ "Хортиця" 13 квітня опублікували кадри відбиття російського штурму.

Окупанти в черговий раз спробували наступати на оборонні позиції наших захисників бронетехнікою. І наступили…️ А воїни бригади імені гетьмана Івана Виговського влаштували загарбникам "теплий і гостинний прийом", спаливши ворожу бронетехніку так, як це робили багато разів раніше,

– написали там.

Відбиття ворожої атаки на Харківщині: дивіться відео

Нагадаємо, що за добу 12 квітня на Харківському напрямку ЗСУ двічі припинили діяльність російських ДРГ у напрямках Рідного та Тихого.

А на Куп'янському напрямку було зафіксовано дві атаки ворога у районах Загризового та Нової Кругляківки.