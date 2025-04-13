В сети показали, как это происходило. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

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ВСУ отбили атаку России на Харьковщине

В ОСУВ "Хортица" 13 апреля опубликовали кадры отражения российского штурма.

Оккупанты в очередной раз попытались наступать на оборонительные позиции наших защитников бронетехникой. И наступили...️ А воины бригады имени гетмана Ивана Выговского устроили захватчикам "теплый и гостеприимный прием", сжегши вражескую бронетехнику так, как это делали много раз раньше,

– написали там.

Отражение вражеской атаки на Харьковщине: смотрите видео

Напомним, что за сутки 12 апреля на Харьковском направлении ВСУ дважды пресекли деятельность российских ДРГ в направлениях Родного и Тихого.

А на Купянском направлении было зафиксировано две атаки врага в районах Загрызово и Новой Кругляковки.