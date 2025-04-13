В Изюмском районе саперы активно работают, расчищая территорию от вражеского оружия. О сложной и опасной работе отделения механизированного разминирования по очистке полей и лесополос на Изюмщине рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко.

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Есть много неприятных "сюрпризов"

Саперы сегодня целыми днями разминируют именно поля для того, чтобы фермеры имели возможность начать посевную.

В общем местным жителям нужно быть очень внимательными, чтобы не попасть на вражеский снаряд. Особенно осторожно надо относиться к любому железу, воронкам, даже если они заросли травой, а также обращать внимание на ленты и другие отметки, треугольники с надписью "опасно".

Только после того, как саперы пройдут по территории и заверят, что она чистая, можно считать, по словам Черненко, что она безопасна.

Денис Веремий, водитель-сапер отделения механизированного разминирования, рассказал, как именно работают саперы. Он отметил, что сначала по предположительно заминированной территории проходит специальная машина по разминированию, а после этого уже идут саперы.



Денис Веремий, водитель-сапер отделения механизированного разминирования / скриншот видео

Это лучше, чем идти по голой земле, потому что мы не знаем, что там. А так мы видим, что есть и на поверхности, и что под землей – это нам показывает детектор,

– объяснил он.

Он добавил, что на территории, что разминировали саперы, а именно в посадке, была найдена вражеская техника, блиндажи. Это было место дислокации россиян, и соответственно они там оставили много неприятных "сюрпризов".

Денис Веремий также отметил, что фермеры уже рвутся в работу, хотят обрабатывать и засевать землю. Однако процесс разминирования не быстрый и очень ответственный.

Начальник отделения механизированного разминирования Александр Гончаров считает, что механизированное разминирование позволяет саперам быстрее выполнить свою работу и безопаснее.



Начальник отделения механизированного разминирования Александр Гончаров / скриншот видео

Из-за того, что эта зима была довольно теплой, мы практически не прекращали работы по разминированию. Сейчас у нас открылся сезон, но он по сути и не заканчивался,

– подчеркнул Гончаров.

Оператор машины разминирования Александр рассказал, какие именно боеприпасы чаще всего находили саперы на Изюмщине.



Оператор машины разминирования Александр / скриншот видео

"Чаще всего – ПФМки (противопехотные фугасные мины), также небольшие артиллерийские снаряды попадаются", – сказал он.

Обратите внимание! Среди других "находок" саперов в Изюмском районе это – в частности танковые артиллерийские снаряды, обычные патроны, ручная граната Ф-1, кассетные боеприпасы и т. д.

В конце рабочего дня взрывотехников обычно раздаются подрывы, когда уничтожаются боеприпасы, которые нельзя вывезти на полигон. Их взрывают на месте.

Однако местных жителей заранее предупреждают о возможных контролируемых взрывах, которые осуществляют саперы.

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Кроме полей, что нужно засевать, саперы разминируют прежде всего линии электропередач, подъезды к лесам, чтобы в случае возгорания, пожарные имели доступ его потушить.

Также люди продолжают находить боеприпасы на улице, в своих дворах, под домами. И саперы приезжают к ним, чтобы обезвредить вражеское оружие.

Саперы на Харьковщине разминируют поля, чтобы фермеры начали посевную – больше фото в галерее