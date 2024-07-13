Подробнее о работе саперов в Харьковской области рассказала 24 Каналу корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Она отметила, что сейчас удалось очистить всего около 3% от территории, которая считается заминированной.

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Разминирование харьковских сел

В Харьковской области работают сводные отряды саперов и взрывотехников от ГСЧС из разных областей Украины. Сейчас продолжается активная работа по разминированию сел на Изюмщине.

На днях саперы уничтожали лепестки, а сейчас проверяют улицы. Кое-где на каждом метре есть какие-то взрывчатые остатки – по улицам, под домами, во дворах. Саперы их находят, потом вынимают и взрывают в безопасном месте,

– отметила Черненко.

По ее словам, работа крайне сложная. Саперы продвигаются буквально по метру. За эти годы все очень сильно заросло, приходится срезать траву, кусты, потом проходить несколькими видами металлоискателей. Они реагируют и на бытовые железки, что тоже усложняет работу.

На расстоянии 2 метров нашел артснаряд 30-мм и патрон автомата 545. Работать лучше всего с прибором, но перебирать приходится очень много и тщательно, потому что есть маленькие обломки,

– рассказал сапер, который разминирует сейчас харьковские села.

Более 100 тысяч снарядов, боеприпасов, взрывчатых предметов изъяли с территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения. Несмотря на то, что саперы работают не покладая рук и делают все возможное и невозможное, работы еще очень много.

Люди подрываются на минах

К сожалению, из-за загрязнения взрывоопасными предметами часто подрываются люди. Так, в пятницу утром, 12 июля, 9 человек пытались выйти на безопасную территорию из села Старица Волчанской громады.

Их путь проходил через лесополосу, там оставались российские растяжки. К сожалению, три человека погибли, шестеро ранены, из них трое в больнице со взрывными травмами, у остальных острая реакция на стресс,

– добавила корреспондентка из Харькова.

Это уже третий подрыв с начала июля в Харьковской области.