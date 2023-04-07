Головне результат: коли буде найвдаліший момент для розмови Сі Цзіньпіна із Зеленським

Під час переговорів з Еммануелем Макроном Сі Цзіньпін висловив бажання поговорити із Володимиром Зеленським. Хоч точної дати розмови не повідомляють, є момент, коли вона може пройти найуспішніше для України.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, дуже важливо, аби це була розмова двох лідерів із конкретними результатами опісля.

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"Важливо не просто поговорити"

Лідер КНР Сі Цзіньпін на зустрічі з Еммануелем Макроном заявив про готовність поговорити із Президентом України Володимиром Зеленським. Поки що можливу дату розмови не оголошували.

Я думаю, найвдаліший момент для розмови буде після контрнаступу Збройних Сил України. Коли Україна буде в сильній переговорній позиції. Питання в тому, коли цей наступ буде,

– зазначив Борис Тизенгаузен.

Він додав, що відіграватиме певну роль й наскільки глибоко Збройні Сили просунуться по окупованих територіях. Втім якщо розмова була б раніше, то відмовити від наступу Україну б не вдалось. Зрештою, Китай не зацікавлений виступати ні в інтересах Росії, ні України.

Політтехнолог наголосив, що важливо не "просто поговорити", а отримати конкретні результати після цих перемовин.

"На мою думку розмова не відбулась, коли Сі Цзіньпін був в Москві, тому що Путін не прийняв ті пункти (з "мирного плану" – 24 Канал), які йому привезли з Китаю. Тому не було предмету для розмови із Зеленським", – розповів Тизенгаузен.

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