Главное результат: когда будет самый подходящий момент для разговора Си Цзиньпина с Зеленским

В ходе переговоров с Эммануэлем Макроном Си Цзиньпинь выразил желание поговорить с Владимиром Зеленским. Хотя точной даты разговора не сообщают, есть момент, когда он может пройти наиболее успешно для Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, очень важно, чтобы это был разговор двух лидеров с конкретными результатами после.

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"Важно не просто поговорить"

Лидер КНР Си Цзиньпинь на встрече с Эммануэлем Макроном заявил о готовность поговорить с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Пока возможную дату разговора не объявляли.

Я думаю, самый подходящий момент для разговора будет после контрнаступления Вооруженных Сил Украины. Когда Украина будет в сильной переговорной позиции. Вопрос в том, когда это наступление будет,

– отметил Борис Тизенгаузен.

Он добавил, что будет играть определенную роль и насколько глубоко Вооруженные Силы продвинутся по оккупированным территориям. Впрочем, если разговор был бы раньше, то отговорить от наступления Украине бы не удалось. В конце концов Китай не заинтересован выступать ни в интересах России, ни Украины.

Политтехнолог подчеркнул, что важно не "просто поговорить", а получить конкретные результаты после этих переговоров.

"По моему мнению, разговор не состоялся, когда Си Цзиньпин был в Москве, потому что Путин не принял те пункты (из "мирного плана" – 24 Канал), которые ему привезли из Китая. Поэтому не было предмета для разговора с Зеленским", – рассказал Тизенгаузен.

Борис Тизенгаузен об удачном моменте для разговора Си и Зеленского: смотреть видео

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