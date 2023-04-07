Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны. В ISW проанализировали встречу Макрона и Си.

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Позиция Китая не будет нейтральной

Китай продолжает риторически умалять свою поддержку России. Кроме того, Пекин демонстрирует, что якобы существуют границы объявленного партнерства "без ограничений".

Однако он (Китай – 24 Канал) не будет настоящим нейтральным арбитром в войне,

– убеждены аналитики ISW.

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с Си Цзиньпином в Пекине 6 апреля, призвал "привести Россию в сознание" и "вернуть всех за стол переговоров". Китайский лидер заявил, что его государство "выступает за мирные переговоры и ищет политическое решение", не вдаваясь в существенные детали и не обвиняя.

Аналитики отмечают, что сохранение нейтрального статуса Китая и переговоры с западными лидерами, отказ от явного осуждения Запада, минимизация отношений с Россией и прекращение конкретной поддержки, вероятно, являются источником постоянного разочарования Путина.

Впрочем, двузначные комментарии Си не свидетельствуют о серьезных намерениях Пекина открыто давить на Россию, чтобы она прекратила вторжение в Украину, как это было бы необходимо для серьезных мирных переговоров,

– подчеркнули в ISW.

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Кратко о встречах Макрона и Си

6 апреля Си принял в Пекине Макрона. Интересно, что президент Франции пробудет там неделю. За это время он, как сообщают СМИ, должен убедить Китай помочь "вернуть Россию к разуму" .

. Макрон отметил, что Си исключает применение ядерного оружия в войне против Украины.

В свою очередь, глава КНР добавил, что хочет скорейшего возобновления мирных переговоров и призвал международное сообщество не усугублять "кризис". Также Си заявил, что все страны должны уважать правила нераспространения ядерного оружия, однако не упомянул Россию.

Кстати, в преддверии визита Макрона в Пекин, в интервью NYT посол Китая в ЕС заявил, что критики "неправильно истолковали" отношения его страны с Россией. Также предположил, что их связи, возможно, не так безграничны, как когда-то заявляли лидеры. "Без ограничений" – это не что иное, как риторика", – добавил Фу Цун.