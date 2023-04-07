Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни. В ISW проаналізували зустріч Макрона та Сі.

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Позиція Китаю не буде нейтральною

Китай продовжує риторично применшувати свою підтримку Росії. Окрім того, Пекін демонструє, нібито існують межі оголошеного партнерства "без обмежень".

Однак, він (Китай – 24 Канал) не буде справжнім нейтральним арбітром у війні,

– переконані аналітики ISW.

Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з Сі Цзіньпіном у Пекіні 6 квітня, закликав "привести Росію до тями" і "повернути всіх за стіл переговорів". Натомість китайський лідер заявив, що його держава "виступає за мирні переговори та шукає політичне рішення", не вдаючись у суттєві деталі та не звинувачуючи.

Аналітики зазначають, що збереження нейтрального статусу Китаю та переговори із західними лідерами, відмова від явного засудження Заходу, мінімізація відносин із Росією та припинення конкретної підтримки ймовірно, є джерелом постійного розчарування Путін.

Втім, двозначні коментарі Сі не свідчать про серйозні наміри Пекіна відкрито тиснути на Росію, щоб вона припинила вторгнення в Україну, як це було б необхідно для серйозних мирних переговорів,

– підкреслили в ISW.

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Коротко про зустріч Макрона та Сі

6 квітня Сі прийняв у Пекіні Макрона. Цікаво, що президент Франції пробуде там тиждень. За цей час він, як повідомляють ЗМІ, має переконати Китай допомогти "повернути Росію до розуму ".

". Макрон зазначив, що Сі виключає застосування ядерної зброї у війні проти України.

Своєю чергою, очільник КНР додав, що хоче якнайшвидшого відновлення мирних переговорів і закликав міжнародну спільноту не посилювати кризу. Також Сі заявив, що всі країни повинні поважати правила нерозповсюдження ядерної зброї, однак не згадав при цьому Росію.

До речі, напередодні візиту Макрона в Пекін, в інтерв'ю NYT посол Китаю у ЄС заявив, нібито критики "неправильно витлумачили" відносини його країни з Росією. Також припустив, що їхні зв'язки, можливо, не такі безмежні, як колись заявляли лідери. "Без обмежень" — це не що інше, як риторика", – додав Фу Цун.