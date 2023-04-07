Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, очень важно, чтобы это был разговор двух лидеров с конкретными результатами после.

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"Важно не просто поговорить"

Лидер КНР Си Цзиньпинь на встрече с Эммануэлем Макроном заявил о готовность поговорить с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Пока возможную дату разговора не объявляли.

Я думаю, самый подходящий момент для разговора будет после контрнаступления Вооруженных Сил Украины. Когда Украина будет в сильной переговорной позиции. Вопрос в том, когда это наступление будет,

– отметил Борис Тизенгаузен.

Он добавил, что будет играть определенную роль и насколько глубоко Вооруженные Силы продвинутся по оккупированным территориям. Впрочем, если разговор был бы раньше, то отговорить от наступления Украине бы не удалось. В конце концов Китай не заинтересован выступать ни в интересах России, ни Украины.

Политтехнолог подчеркнул, что важно не "просто поговорить", а получить конкретные результаты после этих переговоров.

"По моему мнению, разговор не состоялся, когда Си Цзиньпин был в Москве, потому что Путин не принял те пункты (из "мирного плана" – 24 Канал), которые ему привезли из Китая. Поэтому не было предмета для разговора с Зеленским", – рассказал Тизенгаузен.

Борис Тизенгаузен об удачном моменте для разговора Си и Зеленского: смотреть видео

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