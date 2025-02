Володимир Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом

Президент США Дональд Трамп у середу, 12 лютого, провів телефонну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним, після чого зателефонував українському лідеру Володимиру Зеленському.

Президент України прокоментував діалог з Дональдом Трампом та розповів подробиці їхнього обговорення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію Володимира Зеленського.

Дивіться також "Прийшов час працювати разом": все, що відомо про 1,5-годинну розмову Трампа з Путіним

Про що говорили Зеленський та Трамп

Дональд Трамп зателефонував Володимиру Зеленському після розмови з Владіміром Путіним. За даними Офісу Президента, діалог українського та американського лідерів тривав близько години. Президент України вже розкрив перші подробиці телефонної розмови.

Щойно говорив із Дональдом Трампом. Тривала розмова. Про можливості досягти миру. Про нашу готовність працювати разом на рівні команд. Про наші технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва,

– ідеться у повідомленні.

Він висловив вдячність президенту США за інтерес до того, що Вашингтон та Київ можуть зробити разом. Окремо лідери обговорили розмову Володимира Зеленського з міністром фінансів США Скотом Бессентом і підготовку нової угоди щодо безпеки та економічної й ресурсної взаємодії.

За його словами, Дональд Трамп також розкрив деталі своєї розмови з Владіміром Путіним. Крім вищезгаданого, президенти США та України домовилися про подальші контакти та зустрічі. Глава держави наголосив, що Україна більше за всіх хоче досягти миру.

"Визначаємо наші спільні з Америкою кроки, щоб зупинити російську агресію та гарантувати надійний, тривалий мир. Як сказав Президент Трамп, let's get it done", – додав український президент.

Нагадаємо, що під час розмови з американським лідером Путін заявив, що готовий прийняти американських посадових осіб, "у тому числі на тему України". Він погодився з Трампом, що довгострокове врегулювання в Україні може бути досягнуто шляхом переговорів.