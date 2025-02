Владимир Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом

Президент США Дональд Трамп в среду, 12 февраля, провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, после чего позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Президент Украины прокомментировал диалог с Дональдом Трампом и рассказал подробности их обсуждения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Владимира Зеленского.

О чем говорили Зеленский и Трамп

Дональд Трамп позвонил Владимиру Зеленскому после разговора с Владимиром Путиным. По данным Офиса Президента, диалог украинского и американского лидеров длился около часа. Президент Украины уже раскрыл первые подробности телефонного разговора.

Только что говорил с Дональдом Трампом. Продолжительный разговор. О возможности достичь мира. О нашей готовности работать вместе на уровне команд. О наших технологических возможностях, включая дрона и другие современные производства,

– говорится в сообщении.

Он выразил благодарность президенту США за интерес к тому, что Вашингтон и Киев могут сделать вместе. Отдельно лидеры обсудили разговор Владимира Зеленского с министром финансов США Скоттом Бессентом и подготовку нового соглашения по безопасности и экономическому и ресурсному взаимодействию.

По его словам, Дональд Трамп также раскрыл детали своего разговора с Владимиром Путиным. Кроме вышеупомянутого, президенты США и Украины договорились о дальнейших контактах и ​​встречах. Глава государства подчеркнул, что Украина больше всех хочет достичь мира.

"Определяем наши общие с Америкой шаги, чтобы остановить российскую агрессию и гарантировать надежный, длительный мир. Как сказал Президент Трамп, let's get it done", – добавил украинский президент.

Напомним, что во время разговора с американским лидером Путин заявил, что готов принять американских должностных лиц, "в том числе на тему Украины". Он согласился с Трампом, что долгосрочное урегулирование в Украине может быть достигнуто путем переговоров.