Буде багато проблем: яких викликів чекати Україні після початку переговорів про вступ до ЄС

Лідери країн ЄС ухвалили рішення почати процес перемовини про вступ України до Євросоюзу. Попереду на нашу державу чекає ще багато випробувань та проблем.

Такими думками з 24 Каналом поділився політтехнолог Борис Тизенгаузен. Виклики постануть перед нашою державою у 2024 – 2025 роках, коли в багатьох європейських країнах активно триватимуть вибори.

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Які негаразди можуть виникнути

За словами Тизенгаузена, Україна матиме суттєві проблеми з європейським правим крилом, зокрема з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Органом та прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Буде тенденція, що прийдуть до влади праві й казатимуть пронаціональні заяви, але вони також є проросійськими. Наприклад, Нідерланди. Ми розуміємо, що проблем додасться,

– наголосив політтехнолог.

Однак Україні потрібно виконати "домашнє завдання" – 7 блоків реформ для членства в ЄС:

Реформа Конституційного суду. Продовження судової реформи. Антикорупція. Боротьба з відмиванням коштів. Втілення антиолігархічного закону. Узгодження аудіовізуального законодавства з європейським. Зміна законодавства про нацменшини.

"У нас є такий козир. Ми можемо показувати по пунктах, що ми виконали, а що ні. Орбан же хитрий і каже, що з 7 пунктів повністю виконано лише 3. Проте у блоці боротьби з корупцією є конкретні кроки. І взагалі це не їм потрібно, а нам більше. Тому буде у нас багато проблем з Угорщиною, Словаччиною та може ще хтось з'явиться. Але політичне рішення ухвалено. Дорога ще дуже довга", – підкреслив Борис Тизенгаузен.

Зауважте! Віктор Орбан вийшов із зали під час голосування про початок переговорів про вступ України до Євросоюзу за порадою Олафа Шольца.

Це називається конструктивним утриманням. Тобто "якщо хтось не присутній, значить його немає", але це не заважає ухвалювати важливі рішення.

Україна на шляху до Європейського Союзу