Будет много проблем: каких вызовов ждать Украине после начала переговоров о вступлении в ЕС
Лидеры стран ЕС приняли решение начать процесс переговора о вступлении Украины в Евросоюз. Впереди наше государство ждет еще много испытаний и проблем.
Такими мыслями с 24 Каналом поделился политтехнолог Борис Тизенгаузен. Вызовы предстанут перед нашим государством в 2024 – 2025 годах, когда во многих европейских странах будут активно продолжаться выборы.
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Какие проблемы могут возникнуть
По словам Тизенгаузена, у Украины будут существенные проблемы с европейским правым крылом, в частности с премьер-министром Венгрии Виктором Органом и премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
Будет тенденция, что придут к власти правые и будут говорить о пронациональных заявлениях, но они также пророссийские. К примеру, Нидерланды. Мы понимаем, что проблем прибавится,
– подчеркнул политтехнолог.
Однако Украине нужно выполнить "домашнее задание" – 7 блоков реформ для членства в ЕС:
- Реформа Конституционного суда
- Продолжение судебной реформы.
- Антикоррупция.
- Борьба с отмыванием денежных средств.
- Воплощение антиолигархического закона.
- Согласование аудиовизуального законодательства с европейским.
- Изменение законодательства о нацменьшинствах.
"У нас есть такой козырь. Мы можем показывать по пунктам, что мы выполнили, а что нет. Орбан же хитер и говорит, что из 7 пунктов полностью выполнено только 3. Однако в блоке борьбы с коррупцией есть конкретные шаги. И вообще это не им нужно, а нам больше. Поэтому будет у нас много проблем с Венгрией, Словакией и может еще кто-нибудь появится. Но политическое решение принято. Дорога еще очень длинная", – подчеркнул Борис Тизенгаузен.
Заметьте! Виктор Орбан вышел из зала во время голосования о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз по совету Олафа Шольца.
Это называется конструктивным содержанием. То есть "если кто-то не присутствует, значит его нет", но это не мешает принимать важные решения.
Украина на пути в Европейский Союз
- Стремление Украины стать членом Евросоюза закреплено в Конституции. Решение было принято в 2019 году – через пять лет после того, как Украина завоевала право на европейское будущее Революцией Достоинства.
- 23 июня 2022 года Украина получила статус кандидатки в члены Евросоюза. Киев получил от Брюсселя список необходимых для дальнейшей евроинтеграции семи реформ.
- 8 ноября 2023 года Еврокомиссия рекомендовала начать процесс переговоров о вступлении Украины в ЕС.
- А уже в четверг, 14 декабря, лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе одобрили рекомендацию Европейской комиссии об открытии переговоров по вступлению с Украиной и Молдовой.