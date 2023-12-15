Будет много проблем: каких вызовов ждать Украине после начала переговоров о вступлении в ЕС

Лидеры стран ЕС приняли решение начать процесс переговора о вступлении Украины в Евросоюз. Впереди наше государство ждет еще много испытаний и проблем.

Такими мыслями с 24 Каналом поделился политтехнолог Борис Тизенгаузен. Вызовы предстанут перед нашим государством в 2024 – 2025 годах, когда во многих европейских странах будут активно продолжаться выборы.

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Какие проблемы могут возникнуть

По словам Тизенгаузена, у Украины будут существенные проблемы с европейским правым крылом, в частности с премьер-министром Венгрии Виктором Органом и премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Будет тенденция, что придут к власти правые и будут говорить о пронациональных заявлениях, но они также пророссийские. К примеру, Нидерланды. Мы понимаем, что проблем прибавится,

– подчеркнул политтехнолог.

Однако Украине нужно выполнить "домашнее задание" – 7 блоков реформ для членства в ЕС:

Реформа Конституционного суда Продолжение судебной реформы. Антикоррупция. Борьба с отмыванием денежных средств. Воплощение антиолигархического закона. Согласование аудиовизуального законодательства с европейским. Изменение законодательства о нацменьшинствах.

"У нас есть такой козырь. Мы можем показывать по пунктам, что мы выполнили, а что нет. Орбан же хитер и говорит, что из 7 пунктов полностью выполнено только 3. Однако в блоке борьбы с коррупцией есть конкретные шаги. И вообще это не им нужно, а нам больше. Поэтому будет у нас много проблем с Венгрией, Словакией и может еще кто-нибудь появится. Но политическое решение принято. Дорога еще очень длинная", – подчеркнул Борис Тизенгаузен.

Заметьте! Виктор Орбан вышел из зала во время голосования о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз по совету Олафа Шольца.

Это называется конструктивным содержанием. То есть "если кто-то не присутствует, значит его нет", но это не мешает принимать важные решения.

Украина на пути в Европейский Союз