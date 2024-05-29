У Резерв+ зняли з безпідставного "розшуку" понад 700 тисяч українців, – Міноборони

Міноборони виправило помилку, через яку у застосунку Резерв+ деякі громадяни мали статус "у розшуку". Його безпідставно відображано у більш як 700 тисяч українців.

Зокрема, таку відмітку отримали навіть деякі військовослужбовці. Як зазначила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, причиною цього були помилки у державному реєстрі військовозобов'язаних, які підсвітив застосунок Резерв+.

Дивіться також Що буде після оновлення даних у Резерв+ і чи варто видаляти додаток

Помилку з "розшуком" виправили

У Міноборони повідомили, що застосунок Резерв+ звернув увагу на помилки у реєстрі Оберіг. Зокрема, йдеться про статус "у розшуку", який безпідставно відображався у 710 тисяч громадян. Наразі помилку виправили.

Уявіть собі, цей статус без юридичних підстав мала така ж кількість наших громадян, яка може зрівнятись з населенням Львова до повномасштабного вторгнення,

– вказала Катерина Черногоренко.

У Міноборони порадили авторизуватись у застосунку повторно, щоб побачити свій оновлений статус. Якщо система зняла вас з "розшуку", то звертатися до ТЦК вже не потрібно.

Чому особа була "у розшуку"

Катерина Черногоренко пояснила, що статус "у розшуку" відображався у разі, якщо ТЦК зверталося до Нацполції через порушення людиною правил військового обліку – наприклад, та ігнорувала повістки. Проте фактично кількість таких звернень становить близько 25%.

Згідно з законодавством такий «розшук» мав свої терміни. Адже до 19 травня адміністративне стягнення могло бути накладене не пізніше двох місяців з дня порушення правил військового обліку. Зараз цей термін — 3 місяці з дня виявлення, але не пізніше одного року з дня вчинення,

– пояснила вона.

Таким чином статус "у розшуку" безпідставно отримали багато військовослужбовців, дані яких не були оцифровані своєчасно.

У Міноборони зазначили, що у державних реєстрах дійсно багато помилок, які виникли внаслідок людського фактору. Та без цифровізації та Резерв+ виправити їх було б майже неможливо.