Викидала хабар за паркан: розслідування щодо нардепки від "Слуги" і помічниці завершили

Слідство завершило розслідування у справі торгівлі дозволом на перетин кордону народною депутаткою та її помічницею. Загальна вигода від злочинних дій сягає понад 11 тисяч доларів.

Мова йде про народну депутатку від "Слуги народу" у Тернопільській області Людмилу Марченко. Відомо, що 11 липня 2023 року НАБУ і САП повідомили їм про підозру у зловживанні впливом.

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Розслідування закінчили

НАБУ і САП 31 жовтня завершили слідство за підозрою чинної народної депутатки України та її помічниці у зловживанні впливом. Слідство встановило, що посадовці за хабар обіцяли надати дозвіл від ОВА на виїзд за межі України. Відповідні відомості вони обіцяли внести до Інформаційної системи "Шлях".

Виявлено два епізоди злочинною діяльності чиновниці та помічниці. Перший випадок стосувався отримання хабаря у розмірі 6 тисяч доларів США. Другий же передбачав незаконне отримання 5,3 тисячі доларів. Саме після отримання останнього "траншу" у 2800 доларів правоохоронці викрили зловмисниць.

Загальна вигода від продажу дозволів на перетин становить 11,3 тисячі доларів США. Наразі матеріали справи надали стороні захисту для ознайомлення.

Деталі справи нардепки Марченко та помічниці: дивіться відео

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