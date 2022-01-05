Розстріляв та втік: у Запоріжжі невідомий напав на чоловіка просто у його під'їзді

Поліція розшукує зловмисника, якого підозрюють у замаху на вбивство. Інцидент трапився 4 січня близько 23:00 у під'їзді одного з будинків на вулиці Волгоградській міста Запоріжжя.

За інформацією правоохоронців, просто в під'їзді невідомий з автоматичної зброї зробив кілька вистрілів у чоловіка. У результаті стрілянини 27-річний місцевий житель отримав вогнепальні поранення.

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Поліція шукає зловмисника

Постраждалого доправили до місцевої лікарні. Водночас поліція встановлює особу та місцеперебування нападника.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтями "замах на кримінальне правопорушення" та "умисне вбивство".

Кримінал в Україні: останні новини

На Львівщині у ніч з 2 на 3 січня внаслідок побиття та ножових поранень загинув 66-річний чоловік. За інформацією поліції, вбивство вчинив син загиблого.

У Києві 1 січня на території Лісового масиву група невідомих жорстоко побила кур'єра. Внаслідок інциденту хлопець потрапив до реанімації.

Чоловік до смерті забив співмешканку 31 грудня на Житомирщині. Він повідомив про це поліції та втік з місця злочину.

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