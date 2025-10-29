План "Б" Путіна: експерт пояснив, чому росіянам важливо розмістити "Орешник" саме у Білорусі

У Білорусі заявили, що в країні у грудні 2025 року буде поставлений на бойове чергування російський ракетний комплекс "Орешник". Попри те, що ця зброя має дальність понад 5 тисяч кілометрів і може долетіти до багатьох цілей, для росіян принципово важливо розташувати її в Білорусі.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко, пояснивши логіку країни-агресорки. Він зазначив, чому територія Білорусі є принципово важливою для Кремля з погляду розміщення ядерної зброї.

Дивіться також Розгортання "Орешника" й мораторій на ракети середньої дальності: що кажуть у Росії

Чому "Орешник" є технологічно недосконалою ракетою?

Жовтенко нагадав, що "Орешник" є по суті міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР) радянського виробництва, з якої вирізані два ступені розгону. Завдяки цьому МБР перетворилась на балістичну ракету середнього радіуса дії. Наразі, за його словами, немає жодного підтвердження того, що "Орешник" пішов у серійне виробництво.

"Орешник", який було застосовано у листопаді 2024 року по Дніпру, залишається напівміфічною зброєю. Імовірно, тоді було використано прототип, при запуску якого були виявлені специфічні технічні огріхи. Саме тому його запускали з відносно невеликої дальності, розуміючи, що він може раптом розвалиться у повітрі", – підкреслив експерт з безпеки.

Зверніть увагу! За даними західних ЗМІ, росіяни через майже три місяці після першого пуску "Орешника", спробували знову його використати для удару по Києву. Однак ракета вийшла з ладу та вибухнула на території Росії.

Саме тому росіяни, на думку Жовтенка, і хочуть розташувати "Орешник" у Білорусі, щоб підсунути його наскільки можливо ближче до потенційних цілей на території Європи.

Ще одна проблема з "Орешником" полягає у технологічній недосконалості його конструкції. Після видалення двох ступенів ця ракета є нестабільною, тому що вона конструювалася як МБР, а її розбалансували в абсолютно хижацький спосіб,

– підкреслив експерт.

Оскільки "Орешник" – це перероблена МБР, яка розроблялася виключно під ядерні боєголовки, тому боєголовки у цій ракеті можуть бути або в ядерному виконанні, або, як зазначив Жовтенко, замість них мають використовуватися чавунні болванки, якими і стріляли по цілях у Дніпрі.

Звичайна вибухова частина у боєголовках в "Орешнику" не витримає того навантаження та швидкості входження в атмосферу і виходу на ціль, на яку розрахована,

– відзначив він.

Тому навіть якщо російські "Орешники" будуть розташовані у Білорусі, то росіяни або будуть змушені оснастити їх ядерними боєголовками та націлити їх на кілька європейських столиць. Або це знову будуть ті самі чавунні болванки, тому що, на його думку, технічно розв'язати цю проблему неможливо.

Які переваги для росіян у розташуванні "Орешника" в Білорусі?

Ще один важливий момент пов'язаний з тим, що сьогодні Україна повністю прострілює Крим, який росіяни анексували у 2014 році, адже на півострові є ідеальний пусковий майданчик для російських носіїв тактичної ядерної зброї. Звідти, на думку експерта з безпеки, Москва могла дістати фактично до всіх європейських союзників США по НАТО.

Це був геополітичний розрахунок Кремля. Однак тепер росіяни не можуть гарантувати безпеку їхньої ядерної зброї у Криму, і тому їм потрібний план "Б". А це – розміщення російської ядерної зброї у Білорусі, яка ближче до Європи, ніж Крим,

– наголосив Тарас Жовтенко.

Тому Росія з огляду на майбутнє протистояння зі східним флангом НАТО намагається мати козир в рукаві та шантажувати принаймні європейських союзників Сполучених Штатів по НАТО.

Що відомо про розміщення "Орешника" на території Білорусі?