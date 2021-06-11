Розвал фінансової піраміди Bit Sonar: історія співорганізатора криптофонду, якого ледь не вбили

Криптофонд Bit Sonar став пірамідою і ледве не забрав життя одного з менеджерів. Створюючи красиву картинку, там спокушають легкими грошима і красивим безтурботним життям.
Ярослав Штадченко потрапив туди через те, що мав досвід роботи в компаніях, які займалися створенням криптовалютних фондів. Чоловік – айтішник, цікавився біткоїнами.
Попередній випуск Найвідоміші схеми на OLX: як не стати жертвою шахраїв
Якось він познайомився з Олександром Товстенком, який теж ними цікавився. У 2019 році Штадченко на запрошення Товстенка потрапив в команду, яка будувала криптовалютний фонд. Фонд переконував людей вкласти гроші, на які мав купити, продати криптовалюту – прибутково нею торгувати і виплачувати вкладникам відсотки.
Початок махінацій Bit Sonar
На маркеті доменних імен купили за 450 євро Bit Sonar. Так у фонду з'явилися назва, сайт і офіс в орендованій квартирі в Печерському районі Києва.
"У квітні винайняли офіс на Печерську, відбувались зймоки. Часто, щоб просувати проєкт, потрібен фронтмен, спікер. Саша говорив, що він не може бути фронтменом і спікером в цьому проєкті, тому що він – колишній чиновник", – поділився Штадченко.
Що відомо про Олександра Товстенка?Він – ідеолог фонду Bit Sonar. За Володимира Януковича – "рулив" тендерами у Міністерстві енергетики. У 2015 році хотів піти в місцеві депутати з людьми Віктора Медведчука. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі.
Сам Товстенко у фонді "не світився", але команду, яка містила з десяток людей, набрав. Когось назвали директором. Хтось озвучував на відео красиві промови. Хтось шукав інвесторів, пив з ними каву, вигадував ідеї для реклами.
"Йому підказали кандидатуру Маріуса, який згодом став директором. Потім з'явився в команді консультант Павло Лернер", – розповів Штадченко. Для того, щоб створити картинку і збирати гроші, залучали фрілансерів: айтішників, дизайнерів, копірайтерів, маркетологів.
Повний випуск програми "Неведись": дивіться відео
Штадченко, принаймні якийсь час, входив в коло довірених осіб Товстенка. Він робив у тій команді ледь не усе – від створення сайту до пошуку акторів для рекламних роликів. Потім почались перші інвестори, операції з криптовалютою за гроші вкладників. Перший дохід – на зарплати і навіть заробіток зверху.
"Спочатку ми думали, що так і було, тому що грошей вистачало і на зарплати, і на все інше. Кілька місяців поспіль клієнтам платили по 5 – 7, 15% максимум, а зростання було 100%", – зауважив айтішник.
Запуск системи "приведи друга"
Спочатку все виглядало невинно. "Перший сумнівний дзвіночок" був тоді, коли запустили систему "приведи друга”, щоб збільшити приплив грошей. Вклався у фонд сам і надоумив ще когось – отримай "плюшку", відсоток від інвестицій.
За словами Штадченка, коли людина переходила по своєму реферальному посиланні, вона отримала винагороду. Тоді і той, хто "привів друга" – теж щось отримував. Охочих швидко розбагатіти ставало все більше, і бажання організаторів збирати ще більше грошей – теж зростало.
Далі – ще одна погана прикмета – з'явились фейкові акції і розіграші, агресивна і неправдива реклама. Це робили для того, щоб штучно привести ще більше вкладників, які віддадуть свої гроші в управління Bit Sonar.
З розповіді Штадченка у журналістів склалося враження, що питання, як примножити кошти інвесторів, стабільна бізнес-модель – цікавили організаторів менше, ніж зйомка пафосних роликів про те, яке у вас буде безтурботне і багате життя, якщо ви віддасте йому гроші.До речі! Рекламний бюджет на місяць деколи складав і 150 тисяч доларів. Загалом на рекламу витратили приблизно 700 тисяч доларів.
В ролику компанії мовилось, що один із вкладників Bit Sonar виграв Mercedes. Але у відео збрехали. Насправді то був актор, жодного розіграшу не було, а автомобіль просто орендували для зйомок.
Автомобіль, який нібито виграли у розіграші / Скриншот з відеоролику
Результат цієї витівки – у фонді плюс майже пів мільйона доларів. Лише з реклами з'явилось 400 тисяч доларів. Після цього почались разові транзакції по 5, 10, 20 тисяч доларів.
Компанію не контролювала держава
Ще одна ознака, що все може в будь-який момент виявитися пірамідою, рухнути і зникнути – відсутність хоч якогось контролю з боку держави. Bit Sonar не мав ліцензії на управління чужими грошима. Він взагалі в Україні не реєструвався.
На управління активами ліцензії не було, тому фонд просто уникнув регулювання з боку Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку. Гроші інвесторів текли у квартиру на Печерську завдяки агресивному маркетингу. Операції з ними ніхто адекватно не контролював.
Піраміда почала рухнути
Після цього параміда почала рухнути. Ідеолог фонду пояснив проблеми тим, що вкладники почали раптом забирати свої гроші після акції, яка навпаки збільшила обсяг грошей в управлінні. На той момент в Bit Sonar лежали гроші тисячі клієнтів.
На той момент їх було тисячі. Більшу частину банку робили 200 – 300 людей. Наприклад, був чоловік, інвестиція якого була приблизно 100 тисяч доларів.
У грудні 2019 року пандемія і економічна криза ще тільки наближалися до України. Тому проблеми, вочевидь, були в самій моделі інвестування зібраних грошей – якщо їх взагалі інвестували, а не просто вкрали.
"Чи було у власників проєкту завдання зібрати ці гроші, примножити їх, щоб всі щасливі чи завдання було спочатку зібрати гроші і піти з ними – це я не знаю. Але те, що проєкт будували згідно з бізнес-моделлю, маркетингом за аналогією з фінансовими пірамідами – це факт", – вважає засновник спільноти українських інвесторів Дмитро Карпіловський.
Цікаво Здобич для евакуаторів: скільки київські фірми заробили за неправильне паркування
Він аналізує криптовалюту з 2010 року. Експерт інвестує в різноманітні фонди – українські і світові, робить відеоогляди. Вкладався Карпіловський і в Bit Sonar, щоб зробити блог про цей фонд.
Ще тоді, у серпні 2019 року, говорив, що гарантовані відсотки Bit Sonar на інвестиціях у криптовалюту нічим не підкріплені. Інвестиції в крипту не можуть нічого гарантувати, значить, і фонд, який в неї інвестує.
Відеоблог Карпіловського про Bit Sonar: дивіться відео
Ще трохи після фейкової акції з Mercedes Bit Sonar "був у комі" – інвесторам розповідали казки про те, чому не можуть віддати гроші. Відмазки діяли не довго. Через претензії від вкладників, які віддали фонду сотні тисяч доларів, ставало страшно.
"В той момент я почав робити скриншоти листувань. Зберігав відео, почав готуватися до того, що буде конфлікт. В мене було багато доступу: до соцмереж, ютубу. Домен купував я. Всю цю інформацію, паролі я зібрав в один ящик і почав чекати", – поділився Штадченко.
Він вже розумів, що Bit Sonar перетворився на піраміду, готувався опублікувати скриншоти робочих чатів та розповісти, хто стоїть за зникненням грошей. І, зрештою, зробив анонімну публікацію на сайті компанії.
Анонімна публікація Штадченка / Скриншот з сайту
Ідеолог фонду одразу зрозумів, хто це зробив. Штадченко хвилювався за своє життя, змінював образи, заїжджав у двір, лежачи на задньому сидінні таксі. І, виявилось, не дарма. Одного дня його викрали з-під власного будинку.
Викрадати його приїхали співробітники Служби безпеки України, які дізналися, що його замовили кілеру. Вони вирішили інсценувати вбивство, щоб затримати замовника.
Далі все було як в кіно – його кілька разів пересаджували в різні машини, везли в різних напрямках і нарешті привезли в ліс. Там професійно загримували і зробили відповідне фото.
Наступного дня кілер "від СБУ" зустрівся з замовником вбивства, передав йому світлину і отримав гроші. Тоді працівники СБУ затримали Олександра Товстенка. Він, за версією слідства, і виявився замовником.
Наразі Товстенко – обвинувачений, поки суд не виніс йому вирок – під запобіжним заходом в одеському СІЗО. А оскільки в усе це важко повірити – можна почитати про цю справу в реєстрі судових рішень.
Читайте також Фірма з орбіти сина Януковича володіє частиною елітного бізнес-центру в Москві, – "Схеми"
З того моменту Bit Sonar перестав працювати, сайт вимкнули, ролики з ютубу стерли. Інвесторам гроші так і не повернули. Але поки в житті Штадченка розвивався сценарій кінофільму, почав народжуватися і зростати ще один криптовалютний фонд. Він виглядає як клон Bit Sonar.
Гіпотезу про те, що компанія, прихопивши гроші інвесторів, відродилася знову, підтвердив і аналітик Карпіловський. Йому теж прийшло запрошення від нового проєкту Ciclex.
Не те, що взагалі потрібно відмовлятися від ризикових інвестицій, але точно не варто ризикувати останнім. Якщо вкладаєтесь у схеми, в яких не зрозуміле джерело гарантованих відсотків, будьте готовими попрощатися з грошима.
Маркери, які вказують на великі ризики
Карпіловський розповів, що є класичні "червоні прапори". Якщо ви їх бачите – краще триматися подалі:
- будь-яка гарантована прибутковість;
- підключення МЛМ-структури (якщо вас приводять за спеціальним реферальним посиланням і пропонують приводити інших людей);
- якщо вам пропонують зберігати вашу криптовалюту не в себе, а на якійсь спеціально створеній платформі;
- якщо люди, які купили криптовалюта раніше, отримують пряму вигоду від того, що ви купите цю крипту пізніше.
Криптовалюти – такі високоризиковані, що ніколи не знаєш, чи можна на них щось заробити. Тому будьте пильними та не ведіться на спокусливу рекламу.