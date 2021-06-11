Розвал фінансової піраміди Bit Sonar: історія співорганізатора криптофонду, якого ледь не вбили

Криптофонд Bit Sonar став пірамідою і ледве не забрав життя одного з менеджерів. Створюючи красиву картинку, там спокушають легкими грошима і красивим безтурботним життям.

Ярослав Штадченко потрапив туди через те, що мав досвід роботи в компаніях, які займалися створенням криптовалютних фондів. Чоловік – айтішник, цікавився біткоїнами.

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Якось він познайомився з Олександром Товстенком, який теж ними цікавився. У 2019 році Штадченко на запрошення Товстенка потрапив в команду, яка будувала криптовалютний фонд. Фонд переконував людей вкласти гроші, на які мав купити, продати криптовалюту – прибутково нею торгувати і виплачувати вкладникам відсотки.

Початок махінацій Bit Sonar

На маркеті доменних імен купили за 450 євро Bit Sonar. Так у фонду з'явилися назва, сайт і офіс в орендованій квартирі в Печерському районі Києва.

"У квітні винайняли офіс на Печерську, відбувались зймоки. Часто, щоб просувати проєкт, потрібен фронтмен, спікер. Саша говорив, що він не може бути фронтменом і спікером в цьому проєкті, тому що він – колишній чиновник", – поділився Штадченко.

Що відомо про Олександра Товстенка? Він – ідеолог фонду Bit Sonar. За Володимира Януковича – "рулив" тендерами у Міністерстві енергетики. У 2015 році хотів піти Він – ідеолог фонду Bit Sonar. За Володимира Януковича – "рулив" тендерами у Міністерстві енергетики. У 2015 році хотів піти в місцеві депутати з людьми Віктора Медведчука. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі.

Сам Товстенко у фонді "не світився", але команду, яка містила з десяток людей, набрав. Когось назвали директором. Хтось озвучував на відео красиві промови. Хтось шукав інвесторів, пив з ними каву, вигадував ідеї для реклами.

"Йому підказали кандидатуру Маріуса, який згодом став директором. Потім з'явився в команді консультант Павло Лернер", – розповів Штадченко. Для того, щоб створити картинку і збирати гроші, залучали фрілансерів: айтішників, дизайнерів, копірайтерів, маркетологів.

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Штадченко, принаймні якийсь час, входив в коло довірених осіб Товстенка. Він робив у тій команді ледь не усе – від створення сайту до пошуку акторів для рекламних роликів. Потім почались перші інвестори, операції з криптовалютою за гроші вкладників. Перший дохід – на зарплати і навіть заробіток зверху.

"Спочатку ми думали, що так і було, тому що грошей вистачало і на зарплати, і на все інше. Кілька місяців поспіль клієнтам платили по 5 – 7, 15% максимум, а зростання було 100%", – зауважив айтішник.

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