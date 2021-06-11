Развал финансовой пирамиды Bit Sonar: история соорганизатора криптофонда, которого едва не убили

Криптофонд Bit Sonar стал пирамидой и чуть не забрал жизнь одного из менеджеров. Создавая красивую картинку, там соблазняют легкими деньгами и красивой беззаботной жизнью.
Ярослав Штадченко попал туда из-за того, что имел опыт работы в компаниях, которые занимались созданием криптовалютних фондов. Мужчина – айтишник, интересовался биткоинами.
Предыдущий выпуск Самые известные схемы на OLX: как не стать жертвой мошенников
Однажды он познакомился с Александром Товстенко, который тоже ними интересовался. В 2019 году Штадченко по приглашению Товстенко попал в команду, которая строила криптовалютний фонд. Фонд убеждал людей вложить деньги, на которые должен был купить, продать криптовалюту – выгодно ей торговать и выплачивать вкладчикам проценты.
Начало махинаций Bit Sonar
На маркете доменных имен купили за 450 евро Bit Sonar. Так у фонда появились название, сайт и офис в съемной квартире в Печерском районе Киева.
"В апреле сняли офис на Печерске, происходили съемки. Часто, чтобы продвигать проект, нужен фронтмен, спикер. Саша говорил, что он не может быть фронтменом и спикером в этом проекте, потому что он – бывший чиновник", – поделился Штадченко.
Что известно об Александре Товстенко?Он – идеолог фонда Bit Sonar. При Владимире Януковиче – "рулил" тендерами в Министерстве энергетики. В 2015 году хотел уйти в местные депутаты с людьми Виктора Медведчука. Сейчас он находится в следственном изоляторе.
Сам Товстенко в фонде "не светился", но команду, которая содержала около десятка человек, набрал. Кого-то назвали директором. Кто-то озвучивал на видео красивые речи. Кто-то искал инвесторов, пил с ними кофе, придумывал идеи для рекламы.
"Ему подсказали кандидатуру Мариуса, который впоследствии стал директором. Затем появился в команде консультант Павел Лернер", – рассказал Штадченко. Для того, чтобы создать картинку и собирать деньги, привлекали фрилансеров: айтишников, дизайнеров, копирайтеров, маркетологов.
Полный выпуск программы "Неведись": смотрите видео
Штадченко, по крайней мере некоторое время, входил в круг доверенных лиц Товстенко. Он делал в той команде едва ли не все – от создания сайта до поиска актеров для рекламных роликов. Затем начались первые инвесторы, операции с криптовалютой за деньги вкладчиков. Первый доход – на зарплаты и даже заработок сверху.
"Сначала мы думали, что так и было, потому что денег хватало и на зарплаты, и на все остальное. Несколько месяцев подряд клиентам платили по 5-7, 15% максимум, а рост был 100%", – отметил айтишник.
Запуск системы "приведи друга"
Сначала все выглядело невинно. "Первый сомнительный колокольчик" был тогда, когда запустили систему "приведи друга", чтобы увеличить приток денег. Вложился в фонд сам и надоумил еще кого-то – получи "плюшку", процент от инвестиций.
По словам Штадченко, когда человек переходил по своей реферальной ссылке, он получал вознаграждение. Тогда и тот, кто "привел друга" – тоже что-то получал. Желающих быстро разбогатеть становилось все больше, и желание организаторов собирать еще больше денег – тоже росло.
Далее – еще одна плохая примета – появились фейковые акции и розыгрыши, агрессивная и ложная реклама. Это делали для того, чтобы искусственно привести еще больше вкладчиков, которые отдадут свои деньги в управление Bit Sonar.
Из рассказа Штадченко у журналистов сложилось впечатление, что вопрос, как приумножить средства инвесторов, стабильная бизнес-модель – интересовали организаторов меньше, чем съемка пафосных роликов о том, какая у вас будет беззаботная и богатая жизнь, если вы отдадите им деньги.Кстати! Рекламный бюджет в месяц иногда составляли 150 тысяч долларов. Всего на рекламу потратили примерно 700 тысяч долларов.
В ролике компании говорилось, что один из вкладчиков Bit Sonar выиграл Mercedes. Но в видео солгали. На самом деле это был актер, ни розыгрыша не было, а автомобиль просто арендовали для съемок.
Автомобиль, который якобы выиграли в розыгрыше / Скриншот с видеоролика
Результат этой затеи – в фонде плюс почти полмиллиона долларов. Только с рекламы появилось 400 тысяч долларов. После этого начались разовые сделки по 5, 10, 20 тысяч долларов.
Компанию не контролировало государство
Еще один признак, что все может в любой момент оказаться пирамидой, рухнуть и исчезнуть – отсутствие любого контроля со стороны государства. Bit Sonar не имел лицензии на управление чужими деньгами. Он вообще в Украине не регистрировался.
На управление активами лицензии не было, поэтому фонд просто избежал регулирования со стороны Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Деньги инвесторов текли в квартиру на Печерске благодаря агрессивному маркетингу. Операции с ними никто адекватно не контролировал.
Пирамида начала рушиться
После этого парамида начала рушиться. Идеолог фонда объяснил проблемы тем, что вкладчики начали вдруг забирать свои деньги после акции, которая наоборот увеличила объем денег в управлении. На тот момент в Bit Sonar лежали деньги тысячи клиентов.
На тот момент их было тысячи. Большую часть банка делали 200-300 человек. Например, был человек, инвестиция которого была примерно 100 тысяч долларов.
В декабре 2019 года пандемия и экономический кризис еще только приближались к Украине. Поэтому проблемы, очевидно, были в самой модели инвестирования собранных денег – если их вообще инвестировали, а не просто украли.
"Была ли у владельцев проекта задача собрать эти деньги, приумножить их, чтобы все были счастливы или задача была сначала собрать деньги и уйти с ними – этого я не знаю. Но то, что проект строили согласно бизнес-модели, маркетингу по аналогии с финансовыми пирамидами – это факт", – считает основатель сообщества украинских инвесторов Дмитрий Карпиловский.
Интересно Добыча для эвакуаторов: сколько киевские фирмы заработали за неправильную парковку
Он анализирует криптовалюту с 2010 года. Эксперт инвестирует в различные фонды – украинские и мировые, делает видеообзоры. Вкладывался Карпиловский и в Bit Sonar, чтобы сделать блог об этом фонде.
Еще тогда, в августе 2019 года, говорил, что гарантированные проценты Bit Sonar на инвестициях в криптовалюту ничем не подкреплены. Инвестиции в крипту не могут ничего гарантировать, значит, и фонд, который в нее инвестирует.
Видеоблог Карпиловского о Bit Sonar: смотрите видео
Еще немного после фейковых акции с Mercedes Bit Sonar "был в коме" – инвесторам рассказывали сказки о том, почему не могут отдать деньги. Отмазки действовали недолго. Из-за претензий от вкладчиков, отдавших фонду сотни тысяч долларов, становилось страшно.
"В тот момент я начал делать скриншоты переписки. Берег видео, начал готовиться к тому, что будет конфликт. У меня было много доступа: к соцсетям, ютубу. Домен покупал я. Всю эту информацию, пароли я собрал в один ящик и стал ждать", – поделился Штадченко.
Он уже понимал, что Bit Sonar превратился в пирамиду, готовился опубликовать скриншоты рабочих чатов и рассказать, кто стоит за исчезновением денег. И, наконец, сделал анонимную публикацию на сайте компании.
Анонимная публикация Штадченко / Скриншот с сайта
Идеолог фонда сразу понял, кто это сделал. Штадченко волновался за свою жизнь, менял образы, заезжал во двор, лежа на заднем сиденье такси. И, оказалось, не зря. Однажды его похитили возле собственного дома.
Похищать его приехали сотрудники Службы безопасности Украины, которые узнали, что его заказали киллеру. Они решили инсценировать убийство, чтобы задержать заказчика.
Дальше все было как в кино – его несколько раз пересаживали в разные машины, везли в разных направлениях и наконец привезли в лес. Там профессионально загримировали и сделали соответствующее фото.
На следующий день киллер "от СБУ" встретился с заказчиком убийства, передал ему фотографию и получил деньги. Тогда работники СБУ задержали Александра Товстенко. Он, по версии следствия, и оказался заказчиком.
Сейчас Товстенко – обвиняемый, пока суд не вынес ему приговор – под мерой пресечения в одесском СИЗО. А поскольку во все это трудно поверить – можно почитать об этом деле в реестре судебных решений.
Читайте также Фирма из орбиты сына Януковича владеет частью элитного бизнес-центра в Москве, – "Схемы"
С того момента Bit Sonar перестал работать, сайт выключили, ролики с ютуба удалили. Инвесторам деньги так и не вернули. Но пока в жизни Штадченко развивался сценарий фильма, начал рождаться и расти еще один криптовалютний фонд. Он выглядит как клон Bit Sonar.
Гипотезу о том, что компания, прихватив деньги инвесторов, возродилась вновь, подтвердил и аналитик Карпиловский. Ему тоже пришло приглашение от нового проекта Ciclex.
Не то, что вообще нужно отказываться от рисковых инвестиций, но точно не стоит рисковать последним. Если вкладываетесь в схемы, в которых не понятен источник гарантированных процентов, будьте готовы попрощаться с деньгами.
Маркеры, указывающие на большие риски
Карпиловский рассказал, что есть классические "красные флаги". Если вы их видите – лучше держаться подальше:
- любая гарантированная доходность;
- подключение МЛМ-структуры (если вас приводят по специальной реферальной ссылке и предлагают приводить других людей);
- если вам предлагают хранить вашу криптовалюту не у себя, а на какой-то специально созданной платформе;
- если люди, которые купили криптовалюту ранее, получают прямую выгоду от того, что вы купите эту крипту позже.
Криптовалюты – такие высокорисковые, что никогда не знаешь, можно ли на них что-то заработать. Поэтому будьте бдительны и не ведитесь на соблазнительную рекламу.