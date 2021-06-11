Развал финансовой пирамиды Bit Sonar: история соорганизатора криптофонда, которого едва не убили

Криптофонд Bit Sonar стал пирамидой и чуть не забрал жизнь одного из менеджеров. Создавая красивую картинку, там соблазняют легкими деньгами и красивой беззаботной жизнью.

Ярослав Штадченко попал туда из-за того, что имел опыт работы в компаниях, которые занимались созданием криптовалютних фондов. Мужчина – айтишник, интересовался биткоинами.

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Однажды он познакомился с Александром Товстенко, который тоже ними интересовался. В 2019 году Штадченко по приглашению Товстенко попал в команду, которая строила криптовалютний фонд. Фонд убеждал людей вложить деньги, на которые должен был купить, продать криптовалюту – выгодно ей торговать и выплачивать вкладчикам проценты.

Начало махинаций Bit Sonar

На маркете доменных имен купили за 450 евро Bit Sonar. Так у фонда появились название, сайт и офис в съемной квартире в Печерском районе Киева.

"В апреле сняли офис на Печерске, происходили съемки. Часто, чтобы продвигать проект, нужен фронтмен, спикер. Саша говорил, что он не может быть фронтменом и спикером в этом проекте, потому что он – бывший чиновник", – поделился Штадченко.

Что известно об Александре Товстенко? Он – идеолог фонда Bit Sonar. При Владимире Януковиче – "рулил" тендерами в Министерстве энергетики. В 2015 году хотел уйти Он – идеолог фонда Bit Sonar. При Владимире Януковиче – "рулил" тендерами в Министерстве энергетики. В 2015 году хотел уйти в местные депутаты с людьми Виктора Медведчука. Сейчас он находится в следственном изоляторе.

Сам Товстенко в фонде "не светился", но команду, которая содержала около десятка человек, набрал. Кого-то назвали директором. Кто-то озвучивал на видео красивые речи. Кто-то искал инвесторов, пил с ними кофе, придумывал идеи для рекламы.

"Ему подсказали кандидатуру Мариуса, который впоследствии стал директором. Затем появился в команде консультант Павел Лернер", – рассказал Штадченко. Для того, чтобы создать картинку и собирать деньги, привлекали фрилансеров: айтишников, дизайнеров, копирайтеров, маркетологов.

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Штадченко, по крайней мере некоторое время, входил в круг доверенных лиц Товстенко. Он делал в той команде едва ли не все – от создания сайта до поиска актеров для рекламных роликов. Затем начались первые инвесторы, операции с криптовалютой за деньги вкладчиков. Первый доход – на зарплаты и даже заработок сверху.

"Сначала мы думали, что так и было, потому что денег хватало и на зарплаты, и на все остальное. Несколько месяцев подряд клиентам платили по 5-7, 15% максимум, а рост был 100%", – отметил айтишник.

Запуск системы "приведи друга"

Сначала все выглядело невинно. "Первый сомнительный колокольчик" был тогда, когда запустили систему "приведи друга", чтобы увеличить приток денег. Вложился в фонд сам и надоумил еще кого-то – получи "плюшку", процент от инвестиций.

По словам Штадченко, когда человек переходил по своей реферальной ссылке, он получал вознаграждение. Тогда и тот, кто "привел друга" – тоже что-то получал. Желающих быстро разбогатеть становилось все больше, и желание организаторов собирать еще больше денег – тоже росло.

Далее – еще одна плохая примета – появились фейковые акции и розыгрыши, агрессивная и ложная реклама. Это делали для того, чтобы искусственно привести еще больше вкладчиков, которые отдадут свои деньги в управление Bit Sonar.

Из рассказа Штадченко у журналистов сложилось впечатление, что вопрос, как приумножить средства инвесторов, стабильная бизнес-модель – интересовали организаторов меньше, чем съемка пафосных роликов о том, какая у вас будет беззаботная и богатая жизнь, если вы отдадите им деньги.

Рекламный бюджет в месяц иногда составляли 150 тысяч долларов. Всего на рекламу потратили примерно 700 тысяч долларов.

В ролике компании говорилось, что один из вкладчиков Bit Sonar выиграл Mercedes. Но в видео солгали. На самом деле это был актер, ни розыгрыша не было, а автомобиль просто арендовали для съемок.