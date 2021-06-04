Согласно российского реестра недвижимости, владелицей 14% доли земельного участка, на котором расположен бизнес-центр и соответствующей его доли, является фирма "Прайм-М". Ее глава – Александр Ермольчук.

Читайте также Куда делись активы Януковича в Украине: Данилов обещает разобраться

"Схемы" сообщают, что человек с таким именем и фамилией минимум в период с 2012 по 2013 год руководил двумя украинскими акционерными обществами – "Мако Холдинг" и "Маринсервис".

Согласно украинскому реестру юридических лиц, в то же время бенефициаром этих предприятий был сын беглого президента Януковича Александр.



Фирма с орбиты сына Януковича владеет частью элитного бизнес-центра в Москве / Графика "Схемы"

Журналистам также удалось обнаружить еще одну связь между Януковичем и этим бизнес-центром. По адресу Atlantic прописана другая фирма, "Восточный альянс", которой владеет Эдуард Слинько.

"Схемы" установили, что лицо с таким именем и фамилией ранее занимало руководящую должность в украинской корпорации "МЕНЕДЖМЕНТ АССЕТС КОМПАНИ". Ее бенефициаром через "Мако Холдинг" также был сын беглого президента.



Компания с орбиты сына Януковича владеет частью бизнес-центра в Москве / Графика "Схемы"

Справка. В расследовании говорится, что арендная ставка в год в бизнес-центре Atlantic, по данным российских профильных сайтов по аренде недвижимости, составляет около 600 долларов за квадратный метр.

Расследование "Схем" в отношении элитного БЦ Atlantic в Москве: смотрите видео