Розвал наближається, – ексглава МЗС зауважив цікаву тенденцію в Росії

У Росії почало зростати невдоволення через економічні труднощі та нові санкції. У деяких регіонах навіть фіксують стихійні протести, які влада швидко придушує.

Наприклад, працівники ядерного об'єкта вийшли на бунт через те, що їм не виплачують зарплати. Як розповів 24 Каналу колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко, такі проблеми точно будуть масштабуватися.

Що свідчить про можливий розвал Росії?

Навіть брехливий російський бюджет на 2026 рік говорить про те, що видатки на оборону зменшаться. Можна лише уявити наскільки складна ситуація, якщо скорочують навіть таку пріоритетну галузь. Те, що грошей бракує на всі інші сфери, – уже ні для кого не новина.

Навіть "Газпром", який завжди приносить кошти у російський бюджет, тепер отримуватиме доплати, щоб просто втриматися на плаву. Держава уже зараз дотує нафтовидобувну галузь.

А якщо почнеться обвал і тут, то це стане кінцем, бо на нафті тримається 30 – 35% бюджету Росії. Економіка починає "затухати". Це ще не повна зупинка, але очевидний спад,

– підкреслив Володимир Огризко.

У підсумку мільйони людей можуть опинитися в ситуації, коли вони не зможуть себе забезпечити. Тоді виникає два шляхи. Один з них стихійні бунти, які вже трапляється у Росії.

При цьому Володимир Путін ще більше "закручуватиме гайки". Наприклад, силовики затримують людей, які просто виходять на вулицю і співають пісні. Така ситуація тільки погіршуватиметься, а тиск суспільства буде підійматися.

"В якийсь момент "кришку підірве". Тому процес розвалу цієї структури уже наближається. Питання лише в тому, що стане ключовим елементом, який підпалить шнур", – сказав колишній міністр закордонних справ України.

