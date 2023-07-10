Росія могла уникнути 50% втрат: розвідка Британії про те, як система вбиває своїх же

Російська армія зазнає великих втрат у живій силі під час війни проти України. Виявляється, що окупанти могли на 50% зменшити свої втрати.

Розвідка Британії пов'язує великі втрати Росії з кризою військово-медичного забезпечення. У Британії підрахували, що протягом 17 місяців повномасштабного вторгнення Росія втрачала в середньому близько 400 осіб на день.

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Розвідка Британії назвала причини великих втрат Росії

У розвідці припускають, що приплив військових втрат, ймовірно, підірвав нормальне надання деяких російських цивільних медичних послуг, особливо в прикордонних регіонах поблизу України.

Також там інформують, що багато спеціалізованих військових госпіталів, ймовірно, зарезервовані для офіцерів, які отримали поранення.

Розвідка Британії посилається на керівника підрозділу бойової медицини компанії "Калашников", який заявив, що 50% російських бойових втрат можна було б запобігти, надавши належну першу медичну допомогу.

Дуже повільна евакуація поранених у поєднанні з неналежним використанням грубого російського бойового джгута, що перебуває на озброєнні, є основною причиною смертей і ампутацій, яким можна було б запобігти,

– повідомили в розвідці Британії.

Росія використовує на фронті наркозалежних і хворих на гепатит

Росія активно практикує залучення до бойових дій зеків, наркозалежних і хворих людей.

Так, у Генштабі ЗСУ 10 липня повідомили, що на одному з полігонів східного воєнного округу Алтайського краю проходять підготовку понад 300 осіб, які підписали контракт зі збройними силами Росії.

Серед новобранців є особи з-поміж колишніх ув'язнених, чоловіки низького соціального статусу без особистих документів, наркозалежні та хворі на гепатит.

Більшість вказаних осіб вже звернулась до медичних закладів, щоб спробувати відтермінувати своє відправлення в райони бойових дій на території України.

. За понад 500 днів повномасштабного вторгнення українські військові вже ліквідували 234 480 російських бійців.