Фільм "007: Не час помирати" повинен був вийти ще у листопаді 2019 року, але через пандемію та карантинні обмеження дату виходу неодноразово переносили, і от, нарешті, через два роки фанати франшизи зможуть побачити заключну частину.

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Творці фільму не раз наголошували на тому, що це дужа важлива картина для них, та для самого Деніела Крейга, тому попросили глядачів обійтися без спойлерів та ставити хештег #НеЧасДляСпойлерів там, де будуть відгуки на фільм.

Джеймс Бонд / Кадр з фільму

Сюжет розповість про Джеймса Бонда, який вже відійшов від служби та вийшов на пенсію. Він старанно замітав сліди, щоб його не знайшло колишнє начальство та насолоджувався спокійним життям на Ямайці. Втім, раптом його навідує старий приятель з ЦРУ – Фелікс Лайтер, який просить Бонда допомогти у порятунку викраденого вченого. Просте, на перший погляд, завдання обертається небезпечною пригодою та змушує Бонда не лише повернутися на службу, а й зіткнутися з привидами минулого.

Нетиповий Бонд та привиди минулого

Бондіану, без перебільшення, можна назвати однією з найвідоміших класичних франшиз. Актори, які грали Бонда на великих екранах, змінювалися. От і настала черга Деніела Крейга покинути цю роль, адже, хоч він і полюбився глядачам та став прекрасним уособленням сучасного шпигуна, все ж він грав персонажа доволі довго – з 2006 року.

Попередні фільми про Бонда мали досить типовий темп – все починалося з гонитви шпигуна за лиходіями, потім все поступово затихало, а з середини фільму починалося фінальне протистояння Бонда й антагоніста. "007: Не час помирати" став нетиповим – спокійний початок фільму може здатися затягнутим, але, навпаки, сюжет тут набирає обертів поступово, наче сніжний ком, який впевнено котиться до свого апогею.

Хронометраж картини – 2 години 43 хвилини. І це найдовший фільм про Бонда. Попри таку тривалість фільм не дасть засумувати, а постійно буде тримати глядача у напрузі, тож не варто перейматися з цього приводу.

Якщо попередні фільми були зосереджені більше на патріотизмі та служінню своїй країні, то нова стрічка більш особиста – у Бонда з’являються важливіші пріоритети, ніж порятунок світу (але без цього не обійшлося). Джеймса та його кохану будуть переслідувати привиди минулого і це може виявитися навіть страшніше, ніж типовий лиходій, який хоче всіх знищити.

Джеймс Бонд / Кадр з фільму

Картина також вражає своїми краєвидами. Зйомки проходили не лише у Великобританії, а й в Італії, Норвегії та на Ямайці. І кожна з цих локацій має власний, неповторний колорит, який дозволяє глибше зануритися у події.

Бонд на пенсії, смертоносні агентки та картонний лиходій

Цей фільм – фінальній для Джеймса Бонда. Він багато через що пройшов: втрачав кохану, переживав зради, хоронив близьких людей та тисячі разів опинявся за крок від смерті. Саме у картині "007: Не час помирати" Бонд досяг піку свого розвитку як персонаж та і, власне, отримав те, про що навіть і мріяти не міг.

Мадлен / Кадр з фільму

Кохана Бонда – Мадлен, також значно виросла з часів минулого фільму. Вона стала більш рішучою, впевненою та сильною. Тепер це жінка, яка не зупиниться ні перед чим, задля того, аби врятувати близьких.

Таннер, Маніпенні та Мелорі / Кадр з фільму

Команду МІ6 – M, Q, Маніпенні, Таннер – на екрані вже сприймаєш як старих друзів. Також у фільмі буде й Фелікс Лейтер – друг Бонда та агент ЦРУ, якого ми пам’ятаємо ще з часів стрічки "Казино "Рояль".

З’явилися тут і нові персонажі – Номі, нова агентка 007. Саркастична, нахабна та вправна шпигунка разом з Бондом стане доволі цікавим тандемом.

Ще одна яскрава героїня – Палома, агентка ЦРУ, з якою Бонду доведеться попрацювати. Яскрава, кумедна, смертоносна та неймовірна красива вона змушує жалкувати лише про одне – їй дісталося мало екранного часу. Втім, будемо сподіватися, що побачимо її у наступних екранізаціях.

Палома / Кадр з фільму

Головним антагоністом у фільмі виступив Люцифер Сафін, роль якого виконав Рамі Малек. Це такий своєрідний "привіт" з минулого коханої Бонда – Мадлен. Видно, що Сафіна хотіла зробили лиховісним та моторошним психопатом. Але, на жаль, це не вдалося, психопатію антагоніста недокрутили й у результаті цей персонаж просто дратує своєю картонністю, пафосом та нелогічністю.

Люцифер Сафін / Кадр з фільму

Чого очікувати від фільму "007: Не час помирати":

типовий британський стиль: починаючи від чудового та влучного гумору та закінчуючи неймовірними костюмами;

яскраві, вражаючи та різні краєвиди;

погоні, перестрілки, якісні екшн-сцени та дорогі автомобілі;

багато "скла" та смертей;

примітивного антагоніста, мотиви якого залишаються доволі туманними;

Чи можна дивитися цей фільм, якщо ви не бачили жоден попередній? В принципі, так, але тоді картина буде просто прохідним бойовиком, де ви не зрозумієте більшість відсилок та сюжетних поворотів. Якщо не хочете передивлюватися всю бондіану з Крейгом, можна обмежитися лише фільмом "007: Спектр", адже саме там з’являються ключові персонажі (та ми все ж радимо подивитися всі чотири фільми, бо вони надто прекрасні).

"007: Не час помирати" – гідний фінал для Бонда та Деніела Крейга у цій ролі. Так, у фільмі є певні прогалини, але загальна історія, картинка та музика роблять його справді вартісною для перегляду картиною.