Речь идет об ID-карте и биометрических паспортах для выезда за границу. Впрочем, кто оплатил эти документы до 31 декабря и подал заявку, получит их без доплат.

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Новые цены на биометрические документы в Украине с 1 января 2022 года

С 1 января 2022 "Полиграфический комбинат "Украина" увеличивает цены на бланки биометрических документов. Все из-за роста цен на сырье и материалы.

Паспорт гражданина Украины (ID-карта)

Оформление ID-карты впервые – бесплатное. Дальше цены изменятся так:

Оформление до 20 рабочих дней – с 363 до 372 гривен.

Оформление до 10 рабочих дней – с 489 до 498 гривен.

Биометрический паспорт для выезда за границу

Оформление до 20 рабочих дней – цена вырастет с 694 до 733 гривен.

Оформление до 7 и до 3 рабочих дней при наличии оснований вырастет с 1046 до 1085 гривен.



Как изменятся цены на биометрику с января 2022 года / Фото ДМС

Важно: если человек уже оплатил оформление документа до 31 декабря 2021 года и подал соответствующую заявку, то получит их без доплат. Но если оплатил, но заявку не подал – доплатить придется.