Мужчину подозревают в растрате природного газа. Об этом сообщили в Нацполиции 6 апреля.

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Правоохранители не называют имя фигуранта, однако по источникам 24 канала говорится о Евгении Бакулине.

Что установили следователи

Досудебное расследование установило, что бывший председатель правления "Нафтогаз Украины" незаконно отдал одному из обществ 1 миллиард кубов природного газа. Он не взял обязательную 100% предварительную оплату. Она предусмотрена условиями договора купли-продажи.

Общество, получившее ресурс, не в полном объеме рассчиталось. Из-за этого государство получило убытки на 1,4 миллиарда гривен.

Залог оплатили сразу

Следователи сообщили Бакулину о подозрении по следующим статьям:

присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением;

злоупотребление властью или служебным положением.

Суд избрал меру пресечения – залог в размере примерно 10 миллионов гривен. Ее оплатили сразу. Кроме этого, на Бакулина наложили ряд процессуальных обязанностей. Он их умышленно нарушил, скрываясь от следствия. За это мужчину объявили в розыск.

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Куда еще могут передать деньги

Сторона обвиняемого подала в суд ходатайство о предоставлении залога в доход государства. Ходатайство удовлетворили 5 апреля, а деньги перечислили в государственный бюджет. Их могут использовать для Вооруженных Сил Украины, восстановления разрушенной инфраструктуры и социальных потребностей населения.