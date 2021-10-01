Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский. 1 октября он осмотрел на Луганщине недавно возведенный участок украинско-российской границы в селе Рассыпное.

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Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко объяснил, что работы по обустройству границы продолжаются. Глава МВД ознакомился с инженерными устройствами и системой охраны государственных границ. На указанном участке уже установили новую систему интегрированного управления.

Говорится о таких комплексных защитных инженерных сооружениях:

противотранспортные ров и вал;

контрольно-следовая полоса;

рокадная дорога;

заградительный забор с колючей проволокой;

интеллектуальная система видеонаблюдения на 15 наблюдательных башнях.

В ведомстве подчеркнули, что всепогодные камеры и сенсорные, вибрационные и тепловизионные устройства фиксируют мельчайшие детали круглосуточно в любое время года. Они оперативно передают сигнал пограничным нарядам для быстрого реагирования.

Монастырский и Дайнеко осмотрели участок границы на Луганщине / Фото МВД

Министр анонсировал "большое строительство границ"

Монастырский подчеркнул, что эта система может противодействовать потенциальным попыткам вторжения, диверсионного проникновения, нелегальной миграции и контрабанде. Он добавил, что государство сделает все возможное, чтобы наконец обустроить участки границы с Россией и Беларусью. Поэтому в 2022 году стартует "большое строительство границ".

Это и инженерные сооружения, выполненные специалистами, и в целом новая интеллектуальная граница, которая даст возможность пограничникам на 100% контролировать границы нашей страны,

– заверил глава МВД.

Он также сообщил, что министерство будет работать над тем, чтобы обеспечить для пограничников хорошие условия службы. Говорится, в частности, о достойном уровне зарплат. Это поможет преодолеть нехватку кадров. "Будет крепкая пограничная служба, прочная граница, следовательно – будет крепче вся Украина", – убежден Монастырский.

Справка. Чтобы полностью завершить обустройство границ, нужно 17 миллиардов гривен. МВД уже обратилось в Кабмин с просьбой учесть это в государственном бюджете на 2022 год.