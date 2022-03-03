Гражданины России пытались пересечь государственную границу Украины через пункт пропуска "Солотвино". Мужчина не рассчитал, что гражданство страны-агрессора не освобождает его от декларирования денег, с которыми он путешествует.

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Конфискация денег

Пограничники решили осмотреть Land Rover, в котором ехал россиянин. И не зря: как оказалось, с собой у него был немалый запас валютной наличности.

В ходе обыска пограничники изъяли 110 тысяч евро и 40 тысяч долларов США. Таможенники изъяли незадекларированные деньги в установленном порядке.

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