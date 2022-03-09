По данным следствия, достоверно зная, что в условиях военного положения мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы Украины, житель Хмельницкой области наладил преступную схему. За незаконную переправку 25 человек через госграницу вне пунктов пропуска она получила более 100 тысяч долларов.

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6 марта 2022 года он обеспечил перевозки военнообязанных к участку госграницы Украины в направлении Молдовы между населенными пунктами г. Сокиряны и с. Волошковое Днестровского района Черновицкой области. Оттуда люди в пешем порядке пересекли границу, но были пойманы пограничниками.

В настоящее время устанавливаются другие лица, причастные к организации преступления.

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