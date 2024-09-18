Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

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"Передали бойцам 3-й отдельной штурмовой бригады от громады столицы еще 1000 FPV-дронов. Сегодня военные бригады воюют на одном из самых горячих направлений – харьковском. В общем, с этой партией, с начала этого года военные 3-й бригады получили от Киева 2000 FPV-дронов и 410 БпЛА Mavic 3T, которые город передал недавно", – сообщил Виталий Кличко.

Дроны уже передали военным / Фото Виталий Кличко

Мэр столицы отметил, что за время полномасштабной войны на оснащение 3 штурмовой Киев направил из городского бюджета почти 600 миллионов гривен.

Напомню, целом, этого года столица уже выделила нашим защитникам 8,6 миллиарда гривен. И мы продолжим помогать им и искать все возможности для этого! Также постоянно привлекаем небюджетные средства и передаем бойцам на фронт оборудование в качестве благотворительной помощи,

– подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко отвез более тысячи дронов от столичной громады нескольким бригадам на Харьковском направлении. В частности, помощь от киевлян получили 112 и 241 бригады ТрО города Киева, 3 штурмовая бригада и 1 Президентская бригада оперативного назначения "Ураган" НГУ.