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      100 самых влиятельных женщин 2019 года: кто вошел в список ВВС

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      Грета Тунберг и Ниша Аюб
      Грета Тунберг и Ниша Аюб / Коллаж 24 канала

      Издание ВВС опубликовало свой список 100 самых влиятельных женщин 2019 года (100 women of 2019). В списке представлены женщины разных профессий и сфер деятельности из разных стран мира. Все они объединены в 6 категорий – земля, наука, лидерство, творчество, спорт и идентичность.

      Составители списка BBC, посвященного вдохновляющим и влиятельным женщинам мира, задали себе вопрос о том, каким будет наше будущее, если определять его будут женщины.

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      От климатической активистки Греты Тунберг до транс-женщины Ниши Аюб, которую посадили в мужскую тюрьму в возрасте 21 года, много участниц списка внедряют изменения от имени женщин во всем мире. Они дают нам свое видение того, как может выглядеть жизнь в 2030 году,
      - говорится в сообщении ВВС.

      Кто вошел в 100 самых влиятельных женщин 2019 года?

      Кроме Греты Тунберг и Ниши Аюб, в список вошли звезда фильма "Рома", актриса Ялица Апарисио, мэр афганского города Зарифа Гафари, конгресвумен Александрия Окас-Кортес, темнокожая балерина Прешес Адамс, алжирская певица Раджа Мезиане, российский политик Любовь Соболь.

      Также в список включили актрису Беллу Торн, которая летом в ответ на шантаж хакера опубликовала свои собственные фото топлесс, а также срежиссировала порнофильм для PornHub.

      Полный список 100 самых влиятельных женщин 2019 года в алфавитном порядке доступен на сайте BBC.

      Интересно! В 2018 году в список 100 самых влиятельных женщин мира попала 66-летняя модель из Украины Лариса Михальцова.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: LifeStyle Медиа СМИ рейтинги
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