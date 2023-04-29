В Генштабе ВСУ рассказали, что 29 апреля 1918 года контр-адмирал Михаил Саблин официально объявил весь Черноморский флот флотом Украинской Народной Республики.

Кстати В Севастополе масштабный пожар после "хлопка": все, что известно об инциденте в Казачьей бухте

Он велел торжественно поднять украинские флаги на кораблях и Севастопольской крепости. Хотя сделал это командующий под патриотическим давлением украинского большинства экипажей кораблей Черноморского флота и Украинской общины Севастополя.

Флагу ВМС уже 105 лет

Командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа подчеркнул, что под этим флагом наши бойцы смело идут в бой, и вскоре он будет снова развеваться в Севастополе и других временно оккупированных врагом городах.

Нашему флагу уже 105 лет, и если бы кто не хотел этому помешать, он будет символизировать нашу государственность еще многие столетия. А 29 апреля навсегда вошло в историю Украины как начало формирования украинского флота,

– добавил Неижпапа.

По случаю годовщины флаг был поднят в ряде городов Украины. К примеру, в Запорожье и Переяславе.

Поднятие флага в Переяславе: видео

"Хлопок" в Севастополе: что известно

В Севастополе 29 апреля произошел "хлопок", после которого загорелся масштабный пожар на нефтебазе.

Уничтожено более 10 резервуаров с нефтепродуктами, содержащими около 40 тысяч тонн. Важно, что нефтепродукты предназначались для нужд Черноморского флота России.

Кстати, оккупанты в панике бегут из Крыма. В частности, на Керченском мосту образовалась пробка.