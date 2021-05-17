В возрасте 23 лет ушел из жизни американский журналист Дэймон Уивер. Он прославился тем, что еще в 11 лет взял интервью у Барака Обамы, который тогда занимал пост президента США.

Уивер установил мировой рекорд: он стал самым молодым человеком, который взял интервью у действующего президента. Тогда журналист еще учился в начальной школе города Кенел-Пойнт штата Флорида.

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В Белом доме школьник обсудил с Обамой ряд важных тем. В частности, травля в школе, школьные обеды и способы урегулировать споры. Кроме того, Уивер спросил президента, как добиться успеха. На прощание юный журналист пригласил Обаму посетить его школу.

Уивер также успел взять интервью у политика Джо Байдена, баскетболиста Двейна Вейда, телеведущей Опры Уинфри, актера Сэмюэла Джексона и других известных людей.

Учитель журналиста – Брайан Циммерман – рассказал, что его ученик умел непринужденно вести себя во время интервью и всегда имел вдохновение к работе.

Подробности о жизни и смерти Уивера

Старшую школу Уивер окончил в Роял-Палм-Бич.

Затем поступил в Государственный университет Олбани.

Планировал строить карьеру в сфере спортивной журналистики.

О смерти журналиста сообщила его сестра. Она заметила, что это произошло по естественным причинам.

Интервью Уивер с Обамой: смотрите видео