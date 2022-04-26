После смерти отца девочка осталась сиротой. Ее мама умерла, когда Кира была младенцем.

Напомним Дочь погибшего ватерполиста Обединского осталась сиротой: оккупанты забрали ее в Донецк.

Ребенок сейчас в Киеве

Бабушка 12-летней Киры сообщила, что ребенок сейчас в Киеве с дедушкой. Как отметили в Офисе омбудсмена, дедушка Киры хочет установить над ней опеку.

Кроме Киры с оккупированной территории вернули 9-летнего Илью Матвиенко. Его мама погибла во время бомбежки Мариуполя.

Единственная родственница мальчика – бабушка – также обратилась к омбудсмену с просьбой установить опеку над внуком.

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